NESTAŠLUK ILI USTAŠLUK? /

Dabri zbog pjevanja pokucala policija na vrata: Evo koliko bi ga mogla koštati 'grobnica od zlata'

Zbog pjevanja koje je uzburkalo javnost, policija je Josipa Dabru i još dvojicu muškaraca prekršajno prijavila za remećenje javnog reda i mira. I dok je za HDZ ova prijava očekivana, iz Domovinskog pokreta ponavljaju - riječ je o nestašluku, a ne ustašluku. 

Josipu Dabri i dvojici muškaraca u dobi od 67 i 68 godina koji su zbog pjevanja u Komletincima također prekršajno prijavljeni prijeti novčana kazna u iznosu od 700 do 4.000 eura. Više pogledajte u prilogu

3.3.2026.
20:41
Marina Brcković
Josip DabroPrekršajna PrijavaKazna
