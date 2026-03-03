Dabri zbog pjevanja pokucala policija na vrata: Evo koliko bi ga mogla koštati 'grobnica od zlata'

JUBILARNI SAJAM TURIZMA /
Ministar turizma iz Berlina poslao poruku iznajmljivačima: 'To je dovoljno jasna uputa što treba napravit'
Zbog pjevanja koje je uzburkalo javnost, policija je Josipa Dabru i još dvojicu muškaraca prekršajno prijavila za remećenje javnog reda i mira. I dok je za HDZ ova prijava očekivana, iz Domovinskog pokreta ponavljaju - riječ je o nestašluku, a ne ustašluku.
Josipu Dabri i dvojici muškaraca u dobi od 67 i 68 godina koji su zbog pjevanja u Komletincima također prekršajno prijavljeni prijeti novčana kazna u iznosu od 700 do 4.000 eura. Više pogledajte u prilogu