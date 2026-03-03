Plenković će se zapitati? Morate vidjeti što gospodin Stanislav kaže na povećanje mirovine

Umirovljenicima u travnju stižu nešto veće mirovine! Točnije: na prosječnu mirovinu od 704 eura povećanje će biti 18 eura. Povećanje je to za 2,68 posto. Nove usklađene mirovine bit će isplaćene umirovljenicima u travnju, pri isplati mirovine za ožujak. Tada će im na račun sjesti i razlika za siječanj i veljaču, što znači da će ukupno, onima s prosječnom mirovinom, na račun sjesti 54 eura više.

"Pa to je najjednostavnije na apsolutni iznos koji imaju pridodati taj iznos od 2,68 posto da dođu do iznosa koji je. Radi se o isplati mirovine za ožujak pri čemu će biti isplaćeni zaostaci za siječanj i veljaču", objasnio je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

"Taj postotak je izuzetno mali, na moju mirovinu to će biti eventualno nekih 18 eura, a možda ću uspjeti kupiti pet rola klozet papira. Malo će mi se popraviti budžet za to", kaže Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

'Stavit ću na štednju'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Na što ćete potrošiti povećanje mirovine?" Evo nekoliko vaših odgovora:

"Dopunsko zdravstveno", kaže Dubravka Pintarić.

"Na maramice za plakanje", ironičan je Dragutin Barić.

"Kuglicu sladoleda, ako ne poskupi do tada", kaže Branka Bačkonja.

"Staviti na štednju", kaže Marijana Gerić.

"Svaki mjesec na unuke", Nadija Šumberac.

"Ako je ikako moguće ja bih svojih 15 eura poklonio našem premijeru pa neka čovjek vidi što je raskoš...", Stanislav Budić.

"Režije će potrošiti te novce, tako da ih penzioneri neće ni vidjeti", smatra Maja Petri.

"Kupit ću si auto!!!", Željko Sanković.

"Vjerojatno na kavu i možda na jednu baklavu.....toliko o povišenju....", Karmen Stojanov.

"Na litru mlijeka", Ljiljana Paležac.

"Put oko svijeta", Andrena Prtenjača.

"Sad je putovanje u Dubai jeftino pa idemoooo", Christian Abramović.

"Na jogurt i frtalj kruha", Željko Farkaš.