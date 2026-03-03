Dekanićev suoptuženik se rasplakao na suđenju: 'Mogu otići pod onaj most i baciti se'

"Nisam zlouporabio svoj položaj i ovlasti niti trgovao utjecajem" - poručio je to na sudu bivši župan Vukovarsko-srijemski Damir Dekanić. USKOK ga tereti za lažno prikazivanje nesreće koju je izazvao vozeći u alkoholiziranom stanju, danas nije želio ponavljati svoju obranu i odgovarati na pitanja. Zato je na ročištu puštena snimka iskaza koji je dao u USKOK-u.

Pozvan da iznese obranu, Damir Dekanić rekao je da ostaje pri iskazu iz istrage.

"Ne bih odgovarao na dodatna pitanja s tim što bih još jednom napomenuo da nikada nisam zlouporabio svoje ovlasti i položaj i nikada nisam trgovao utjecajem", kaže Damir Dekanić.

U sudnici je potom reproducirana snimka njegova iskaza iz USKOK-a u kojem tvrdi da je automobil vozio njegov bratić.

"On je vozio jer sam ja bio pod utjecajem alkohola, po dolasku u naselje Cerna došlo je do izlijetanja lisice, ja nisam vidio točno što se dogodilo, uslijedio je udarac u automobil", kaže Dekanić.

'Napravio se događaj broj jedan'

Kada je došla policija tvrdi da nije utjecao na njihov rad. Kao ni na ono što se događalo poslije.

"Od jedne prometne nesreće napravio se događaj broj jedan u državi, što da kažem, siluju me mediji, siluju moju obitelj", kaže Dekanić.

I Krešimir Bičanić ostaje pri iskazu iz istrage. USKOK-u je rekao da je za volanom bio on.

"Ja sam vozio, on je nešto čačkao po mobitelu, u jednom trenutku iz kanala je izašla lisica pred auto, iskočila", kaže Krešimir Bičanić.

Ispričao je kako je pokušao zakočiti, ali je vozilo sletjelo s ceste i udarilo u beton. "Kad sam udario u taj beton, ja sam upro nogama i dodao još više gas i udario u automobil", opisuje Bičanić.

'Mogao mi je reći da je Papa vozio'

Vlasnica oštećenog automobila također nije željela odgovarati na pitanja. U iskazu USKOK-u rekla je da je iz kuće izašla nakon što je čula sudar.

"Rekao mi je Krešo da je on udario aut, nisam mogle vidjeti u mraku, mogao mi je reći da je Papa vozio", kaže Nikolina Meseljević.

Emocije su je obuzele i na ispitivanju u USKOK-u i u sudnici dok je svoj iskaz slušala. "Nisam neki vjernik, ali ne želim suditi nikome. Ako su oni mene slagali, neka odgovaraju, ali ja ne mogu vama reći ako ja nisam vidjela".

'Ako ćete me kaznit, u zatvor'

Optuženi policajac Tomislav Farkaš svoju je obranu iznosio i rekao da nije kriv.

"Ako ćete me kaznit, u zatvor, znači ne želim da me se pusti, ako me pustite pod uvjetom ja mogu otići pod onaj most i baciti se", kaže Tomislav Farkaš.

I policajac Mijo Pranjkić u svojoj je obrani kazao da nije kriv i da na njega nije utjecao ni Dekanić, a niti bilo tko drugi.

"Meni je otac poginuo kada sam imao četiri godine u prometnoj nesreći gdje ga je zgazio vozač pod utjecajem alkohola, ja ne pijem alkohol, znaju me dobro kad sam radio na terenu 15 tak godina, da nije bilo lile-male za alkohol, nikome nisam opraštao", kaže Mijo Pranjkić.

Suđenje se nastavlja iznošenjem završnih govora optužbe i obrane 9. ožujka.