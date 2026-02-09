Obrat na suđenju Dekaniću: Proizvođač automobila ponudio odgovor kojem se nitko nije nadao

Prometni vještak i treći puta u sudnici kako bi pojasnio svoj nalaz u slučaju Dekanić. Prvi je puta tvrdio da aktivirani zračni jastuci vozača i suvozača te zatezači sigurnosnih pojaseva na tri sjedala ukazuju da se u vozilu nalazilo više osoba.

"Kao inženjer sam zaključio po aktivaciji svih sigurnosnih sustava da su bile tri osobe“, kaže Robert Spudić, prometni vještak.

Nakon poziva Uskoka nalaz je dopunio i mogućnošću da se na sjedalima nije nalazila osoba, nego teret. Sud je zato od proizvođača automobila zatražio pojašnjenje - kakvo opterećenje aktivira sigurnosne sustave. Odgovor je, kaže vještak, bio neočekivan.

"Sjedalo ne mora biti opterećeno da bi se aktivirali sigurnosni sustavi, ovo sad stvara revoluciju u kompletnom nekakvom poimanju vezivanja, nevezivanja odnosno sigurnosnih pojaseva i zračnih jastuka, ovo je prvi put“, kaže vještak Spudić.

Obranu je zanimalo zbog čega su se sigurnosni sustavi aktivirali na tri sjedala, a ne na svima.

"Sigurnosni sustavi će se aktivirati čak i na sjedalima koja nisu zauzeta, odnosno koja su prazna", čita dopis proizvođača automobila Igor Plavšić, odvjetnik Mije Pranjikića.

"Rekli su - će se aktivirati, ali nisu napisali - moraju se aktivirati", odgovara Robert Spudić.

Vještak je rekao kako prema odgovoru proizvođača vozila postoje algoritmi koji ovisno o situaciji aktiviraju sigurnosne sustave, ali da ne može reći zašto su se neki aktivirali, a neki ne, kao ni koliko je osoba bilo u automobilu.

"Zaključak da ne mogu eksplicite točno utvrditi koliko se u vozilu nalazilo osoba, osim vozača“, kaže vještak Spudić.

Ovlaštena predstavnica oštećenog osiguravajućeg društva sudu je priopćila da oni u ovom slučaju neće postaviti imovinsko pravni zahtjev.

"Obzirom da je okrivljeni Damir Dekanić dobrovoljno u potpunosti ispunio svoju obvezu i izvršio isplate, odnosno uplate na račun Croatija osiguranja vezano uz štetni događaj", kaže Vlatka Šokec, ovlaštena predstavnica osiguravajućeg društva.

Sud je zaprimio i dokumentaciju o uplatama gotovo 14 tisuća eura za oštećene automobile i ogradu koju je uplatio Dekanić. Obrana ističe da plaćanje štete prije završetka postupka ne znači i priznanje krivnje.

"Zato što je on u svojoj prvoj izjavi odmah nakon prometne nesreće rekao da će platiti predmetnu štetu, neovisno o postupku i svemu ostalom, još prvoga dana", kaže Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića.

Dekanić od početka tvrdi da u trenutku nesreće nije vozio službeni automobil. Svoju obranu trebao bi iznijeti u nastavku suđenja, a iduća ročišta zakazana su za 2. i 3. ožujka.

"Pripremite se za navedene datume, odgoda daljnjih i prebacivanja datuma – nema", upozorila je na kraju današnjeg ročišta sutkinja Sanja Voller Jakšić.