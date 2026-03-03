YouTuber KSI postao vlasnik engleskog kluba: 'Vratit ćemo ga na stare staze slave'

Olajide Olayinka Williams Olatunji, bolje poznati kao KSI, jedno je od najpopularnijih i najdugovječnijih lica YouTube scene. Britanac je slavu stekao igranjem popularne nogometne igrice FIFA (danas EAFC) na svom YouTube kanalu, pa i ne čudi da je, nakon što se obogatio, dio novca usmjerio upravo prema nogometu.

Prva investicija bila mu je preko pića Prime, čiji je KSI suvlasnik, a koje sponzorira Bayern te KSI-jev omiljeni klub Arsenal. A sada je youtuber otišao korak dalje i uložio izravno u jedan drugi britanski klub. KSI je, naime, postao suvlasnik Dagenham and Redbridgea - engleskog šestoligaša.

Klub iz istočnog Londona osnovan je tek 1992. godine. Najveći uspjeh postigao je u sezoni 2010./11., kada se natjecao u trećoj engleskoj ligi (League One). Posljednjih godina klub je pao u niže rangove i trenutno igra u šestoj ligi (National League South), ali se nada kako će se uskoro vratiti na stare staze. Među dioničarima, osim KSI-ja, ima i jednu drugu poznatu ličnost - Andyja Carrolla, koji je ujedno i igrač momčadi.

I’m so excited to start this journey. It’s gonna be a rollercoaster for sure but I hope to bring Dagenham and Redbridge (@Dag_RedFC) back to the glory days. For those of you that are OG fans (Race to Division One), you’ll know that this is a full circle moment for me. So join me… pic.twitter.com/GosGKRtPR6 — ksi (@KSI) March 3, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo dočekuje klub koji je već jednom kaznio prvoligaša: Evo što kaže Kovačević