YouTuber KSI postao vlasnik engleskog kluba: 'Vratit ćemo ga na stare staze slave'
Foto: Ian West/PA Images/Profimedia

Prva investicija bila mu je preko pića Prime, čiji je KSI suvlasnik, a koje sponzorira Bayern te KSI-jev omiljeni klub Arsenal

3.3.2026.
22:03
Sportski.net
Ian West/PA Images/Profimedia
Olajide Olayinka Williams Olatunji, bolje poznati kao KSI, jedno je od najpopularnijih i najdugovječnijih lica YouTube scene. Britanac je slavu stekao igranjem popularne nogometne igrice FIFA (danas EAFC) na svom YouTube kanalu, pa i ne čudi da je, nakon što se obogatio, dio novca usmjerio upravo prema nogometu.

Prva investicija bila mu je preko pića Prime, čiji je KSI suvlasnik, a koje sponzorira Bayern te KSI-jev omiljeni klub Arsenal. A sada je youtuber otišao korak dalje i uložio izravno u jedan drugi britanski klub. KSI je, naime, postao suvlasnik Dagenham and Redbridgea - engleskog šestoligaša.

Klub iz istočnog Londona osnovan je tek 1992. godine. Najveći uspjeh postigao je u sezoni 2010./11., kada se natjecao u trećoj engleskoj ligi (League One). Posljednjih godina klub je pao u niže rangove i trenutno igra u šestoj ligi (National League South), ali se nada kako će se uskoro vratiti na stare staze. Među dioničarima, osim KSI-ja, ima i jednu drugu poznatu ličnost - Andyja Carrolla, koji je ujedno i igrač momčadi.

