Sto dana prije Svjetskog prvenstva nogomet je u sjeni rata: Navijači strahuju od širenja

Sto dana ostalo je do početka Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, vrlo je upitno hoće li tamo nastupiti sve reprezentacije koje su se kvalificirale. Što će biti s Iranom, jesu li meksički gradovi sigurni?

Sto dana prije Svjetskog prvenstva - nogomet je u sjeni rata.

Nakon američkih i izraelskih napada na Iran, veliko je pitanje hoće li se Iranci pojaviti na najvećoj pozornici.

"Američki napadi na Iran prvi put u povijesti Svjetskog prvenstva doveli su do toga da je jedna od zemalja koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u stvarnosti u ratu s jednim od domaćina. A to FIFA-u i Svjetsko prvenstvo vodi u nepoznato područje", rekao je Kristian Coates Ulrichsen, stručnjak za Bliski istok.

I dok se službena odluka tek čeka, već se nagađa da bi ih mogli zamijeniti Irak ili Ujedinjeni Arapski Emirati.

"Trenutačno je teško vidjeti kako Iran može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Mislim da Infantino svakako ima puno posla u sljedećem razdoblju. I vidjet ćemo u kojoj će mjeri njegova bliskost s Trumpom omogućiti da pronađe rješenje", pojasnio je Ulrichsen.

Iran je zbog vojne operacije u kojoj je ubijen njihov vrhovni vođa, pokrenuo val odmazde diljem Bliskog istoka. Navijači strahuju od širenja rata.

"Nadam se da pitanje rata s Iranom neće doći do Sjeverne Amerike. Barem ne na način da utječe na nas. Ali naravno, ne možete to isključiti. Zato je moja odluka da letim samo u Kanadu, možda je to ipak bolji izbor", rekao je Tom Roder, navijač iz Njemačke.

Zabrinutost raste

Zabrinutost raste i zbog situacije u Meksiku. Nakon vojne operacije u kojoj je ubijen vođa kartela, u Guadalajari - zapaljeni automobili, blokirane ceste, sukobi...

U prve dvije faze prodaje, prodano je gotovo 2 milijuna ulaznica za Svjetsko prvenstvo, ali realnost je sada drukčija.

"Ovog tjedna rat u Iranu donio nam je sve više otkazivanja. Samo danas smo ih imali tri, a od ždrijeba smo imali otprilike jednako otkazivanja kao i novih rezervacija", rekao je Wolfgang Vieten, vlasnik putničke agencije.

Iranski sportaši i sportašice su pod povećalom. Nogometašice iranske reprezentacije izazvale su veliku pažnju na otvaranju Azijskog kupa za žene jer nisu pjevale himnu.

Šutnje je bilo i dan prije na konferenciji za medije.

Želio bih znati vaše osjećaje u ovom trenutku u vezi s ubojstvom Alija Hameneija, a prije vaših utakmica s Južnom Korejom i tijekom ovog turnira. Hvala vam.

"Mislim da sada uopće ne bismo trebali razgovarati o tim pitanjima. Ekipa je stigla na natjecanje, što je iznimno važno za ove žene. Sljedeće pitanje, molim", rekla je Marziyeh Jafari, izbornica iranske nogometne reprezentacije.

Početkom prosinca Donald Trump iz ruku Giannija Infantina primio je FIFA-inu nagradu za mir. Tri mjeseca poslije američki napadi na Iran izazvali su rat i donijeli ogromnu neizvjesnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'