Englezi napravili priču o Hajdukovom dragulju: 'Ovo mi odgovara u Hrvatskoj'

Hajdukov dragulj Rokas Pukštas privukao je pozornost poznatog engleskog nogometnog časopisa i portala FourFourTwo koji je napravio veliku priču o njemu uoči Svjetskog prvenstva koje se igra upravo u njegovim Sjedinjenim Državama.

"Američki mladić sin je dvoje bivših litavskih sportaša koji su postali treneri. Njegov otac Mindaugas Pukštas osvojio je 74. mjesto na olimpijskom maratonu na Igrama 2004. održanim u Ateni, dok je Pukštasova majka, Zivile, provela više od 20 godina u osoblju Sveučilišta Oklahoma State nakon uspješne karijere troskokašice", piše Joe Donnohue za FFT.

"Vrlo smo kompetitivni svi u obitelji, nikad mi majka i otac nisu popuštali kada sam bio dijete. To se očituje i u mom nogometu. Mislim da je jedna od mojih snaga to što se mogu prilagoditi zbog načina razmišljanja koji su mi roditelji usadili kad sam bio mlađi. Moji roditelji su jako strogi. Uče disciplini. Vrlo su izravni. I mislim da je to isti način razmišljanja kao i ljudi u Hrvatskoj. Vrlo su izravni", priča Rokas za FFT.

'Selidba u Split je bila teška, ali korisna'

"Rekao bih da je mentalni dio igre najvažniji, jer sam vidio igrače koji su bolji od mene, ali kada dobiju priliku za akciju, mentalno nisu tu. Nikada nisam bio na vrhu svoje skupine, recimo tehnički, ili po atributima, ali mislim da mi je moj mentalitet pomogao da idem dalje od svog potencijala, što su ljudi mislili o meni i nikad nisam zadovoljan time. Mislim da je taj mentalitet najvažniji", priča Hajdukov Amerikanac.

Pukštas je u studenom 2025. upisao svoj prvi i za sada jedini nastup za američku reprezentaciju, ali definitivno je na radaru Mauricija Pochettina i mogli bi ga gledati na ljeto na SP-u.

"Imao sam sreću da sam već s 13 godina bio samostalan, kada sam otišao u akademiju Sporting Kansas Cityja. Mislim da su moji roditelji znali da će moja selidba u Split biti teška za našu obitelj, ali na kraju će, dugoročno gledano, biti korisna. I stvarno sam zahvalan što sam bio gurnut na taj način i što mogu imati prilike koje sada imam zbog žrtava koje sam podnio kao dijete.“

Popularni Puki je prošle sezone puno učio pod Gattusom.

"Puno sam naučio od njega jer je on militantna osoba. Vrlo je strog. Ima naredbe. Mislim da sam od njega naučio to što sam vidio kako se svlačionica promijenila, svi igrači su ga poštovali kao legendu, a jako mi se svidjelo što me podsjećao i na moje roditelje, jer je bio discipliniran i strog, tražio je stvari koje je želio", rekao je Pukštas.

Hajduk je u borbi za naslova koji čeka od 2005. godine.

"To bi značilo sve. Navijači, oni to zaslužuju, čekali su 20 godina. Dakle, mislim da je naš način razmišljanja kao tima sada imati svoj krug, ne biti previše emotivan sa svakom utakmicom, ići utakmicu po utakmicu i jednostavno se fokusirati tijekom cijelog tjedna, jer imamo stvarno velike šanse da to ostvarimo", zaključio je Pukštas.

