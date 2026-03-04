Sjećate li se kako je izgledao prvi nastup Jelene Rozge? Bilo je to prije 30 godina

U objavi koja je brzo ganula tisuće njezinih pratitelja, Jelena Rozga je podijelila video koji započinje intimnom, akustičnom izvedbom njezine prve pjesme "Aha".

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon što je pokazala da pjesmu i danas emotivno doživljava, snimkom nas je vratila u 1996. godinu, na pozornicu Dore, gdje je plavokosa djevojka u bijeloj baletnoj haljini prvi put stala pred kamere i zakoračila u svijet glazbe. Upravo je taj nastup bio odskočna daska za karijeru koja će je prvo proslaviti kao pjevačicu legendarne grupe Magazin, a kasnije potvrditi kao jednu od najuspješnijih solo izvođačica u regiji.

"Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove", napisala je Rozga u opisu objave dodavši: "Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja."

Reakcije nisu izostale, a komentari su bili preplavljeni porukama podrške i ljubavi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Sva se naježim", napisala je jedna obožavateljica, dok su joj drugi poručili da je njihova "muza" i inspiracija potvrđujući koliko je dubok trag ostavila na generacije slušatelja.

Ova nostalgična objava dolazi u trenutku kada je karijera splitske pjevačice na samom vrhuncu.

Nakon što je krajem 2024. i početkom 2025. godine srušila rekorde održavši čak sedam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, Jelena ne usporava. Njezin posljednji singl "Lavica" postao je veliki hit, a pjevačica se trenutačno priprema za veliku međunarodnu turneju.

