Sjećate li se kako je izgledao prvi nastup Jelene Rozge? Bilo je to prije 30 godina
Jelena Rozga na posebno je emotivan način obilježila veliku obljetnicu svoje karijere. Točno na dan kada je prije trideset godina prvi put stupila na veliku pozornicu, glazbenica se svojim obožavateljima obratila dirljivom porukom
U objavi koja je brzo ganula tisuće njezinih pratitelja, Jelena Rozga je podijelila video koji započinje intimnom, akustičnom izvedbom njezine prve pjesme "Aha".
Nakon što je pokazala da pjesmu i danas emotivno doživljava, snimkom nas je vratila u 1996. godinu, na pozornicu Dore, gdje je plavokosa djevojka u bijeloj baletnoj haljini prvi put stala pred kamere i zakoračila u svijet glazbe. Upravo je taj nastup bio odskočna daska za karijeru koja će je prvo proslaviti kao pjevačicu legendarne grupe Magazin, a kasnije potvrditi kao jednu od najuspješnijih solo izvođačica u regiji.
"Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove", napisala je Rozga u opisu objave dodavši: "Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja."
Reakcije nisu izostale, a komentari su bili preplavljeni porukama podrške i ljubavi.
"Sva se naježim", napisala je jedna obožavateljica, dok su joj drugi poručili da je njihova "muza" i inspiracija potvrđujući koliko je dubok trag ostavila na generacije slušatelja.
Ova nostalgična objava dolazi u trenutku kada je karijera splitske pjevačice na samom vrhuncu.
Nakon što je krajem 2024. i početkom 2025. godine srušila rekorde održavši čak sedam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, Jelena ne usporava. Njezin posljednji singl "Lavica" postao je veliki hit, a pjevačica se trenutačno priprema za veliku međunarodnu turneju.
