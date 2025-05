Ovako mozak radi u hitnim situacijama. Pogledajte savjete ljudi koji su preživjeli katastrofu

Svi mi imamo ideje o tome kako ćemo se ponašati u krizi ili izvanrednoj situaciji, ali to gotovo nikada tako ne izgleda kada se zaista suočimo s katastrofom, jer naš mozak učini nešto posve neočekivano otkrila je novinarka Amanda Ripley u svojoj knjizi "The Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes — and Why". Ona je pratila ljude koji su preživjeli katastrofe svih vrsta te je otkrila da postoji obrazac, čak i u vrlo različitim kontekstima, od avionskih nesreća do potresa. Ljudi gotovo uvijek prolaze kroz razdoblje određenih emocija. U galeriji saznajte što određuje tko će preživjeti, a tko ne u slučaju katastrofalnog događaja.