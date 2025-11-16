Zapalila se zgrada mlina, požar se proširio na susjednu zgradu: 'Ne otvarajte prozore!'

U središtu Beltinca u Sloveniji izbio je veliki požar, piše 24ur.com. U početku se zapalila stara zgrada mlina, ali se požar proširio na susjednu zgradu u kojoj se nalazi poljoprivredna trgovina.

Na mjestu događaja je oko 50 vatrogasaca, stanovnici su upozoreni da ne borave na otvorenom i da zatvore prozore. Panonska cesta je zbog intervencije potpuno zatvorena.

Gradonačelnik Beltinaca Marko Virag rekao je za 24ur.com da su aktivirane sve jedinice Vatrogasne postrojbe Beltinci, kao i vatrogasci Murske Soboke. Pozvao je stanovnike tog područja da ne borave na otvorenom i da ne otvaraju prozore.

Obje zgrade će se morati srušiti

Požar je izbio na zgradi staroj 120 godina u krugu Poljoprivredno-šumarske zadruge. Vatra je zahvatila veliki dio zgrade, a krov je gotovo u potpunosti izgorio.

"Požar na starom mlinu je pod kontrolom, ali trgovina gori. Šteta će biti znatna, vjerojatno u stotinama tisuća eura - obje zgrade će se najvjerojatnije morati srušiti", rekao je Virag.

24ur.com prenosi informaciju Sobotainfo da navodno gori krov Poljoprivredno-tehničkog centra Sloga. Budući da se radi o povezanim zgradama bez pregrada, požar se brzo i nepredvidivo širi. Situacija je dodatno opasna jer se uz zgradu nalaze plinske boce koje mogu eksplodirati ako dođe do pregrijavanja ili dođu u kontakt s vatrom. U prostorijama Sloge nalaze se i opasne tvari i kemikalije.