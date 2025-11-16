Islam Mahačev izjednačio 'neponovljiv' rekord i ispisao povijest

Dagestanski borac Islam Mahačev pobijedio je Australca Jacka Della Maddalenu jednoglasnom odlukom i postao novi prvak UFC-ove velter kategorije (do 77 kg). Ova je borba dugo bila iščekivana, pogotovo zato što se Mahačev već neko vrijeme htio okušati u velter kategoriji, no zbog prijateljstva s Belalom Muhammadom to nije učinio do sada. Nakon što je Muhammad izgubio od Della Maddalene, Mahačev je krenuo po "osvetu" i drugi pojas.

Dagestancu je trebalo samo 65 sekundi da borbu, održanu na UFC 322 eventu u New Yorku noćas po našem vremenu, odvede na parter, što mu je forte. Della Maddalena je više puta pokušao vratiti borbu na noge, no Mahačevi "calf-kickovi" su mu značajno omeli planove. Do treće i četvrte runde Mahačev je već ozbiljno dominirao, a šteta na potkoljenici Della Maddalene postala je vidljiva. Mahačev je svojim "calf-kickovima" uvelike umanjio Jackove izglede u borbi na nogama i taktički besprijekorno odradio borbu.

Kut Maddalene pokušao je motivirati Jacka da preokrene meč u petoj rundi, uvjeravali su ga da jedan pravi udarac može dovesti do preokreta, a Jack je ušao u petu rundu tražeći taj udarac. No iskusni Mahačev iskoristio je priliku i srušio ga već nakon 15 sekundi pete runde. Nakon toga je Della Maddalena tražio načine da se vrati na noge, ali Mahačev je jednostavno predobar kada je riječ o kontroli u parteru. Publika je počela negodovati tijekom pete runde, no Mahačev je svoj posao odrađivao besprijekorno, a na Maddaleni je bilo da nešto poduzme. Mahačev je 80 sekundi prije kraja meča ozbiljno zaprijetio "D'Arce" gušenjem, djelovalo je da je zaključao hvat, ali Maddalena se dobro pripremio za obranu "submissiona" i ponovno se izvukao, no to na kraju nije bilo bitno.

Pobjeda je mogla pripasti samo Islamu Mahačevu, a svih pet sudaca bodovali su meč rezultatom 50-45 u korist Dagestanca. Mahačev je ovom pobjedom došao do 29. pobjede u svom 30. profesionalnom nastupu, čime se izjednačio s Habibom Nurmagomedovim, koji je bio u publici. A u publici se našao i popularni Hasbulla. Mahačevu je ovo 16. uzastopna pobjeda unutar UFC-ovog kaveza. Anderson Silva dosad je bio jedini borac kojem je to pošlo za rukom, a Mahačev je sada izjednačio njegov rekord i u sljedećem nastupu imat će priliku čak i oboriti taj impresivni rekord.

Tom je pobjedom dagestanski borac postao tek 11. borac u povijesti kojemu je uspjelo držati dva pojasa u dvije različite težinske kategorije. Novi prvak ovoj je pobjedom zaradio između dva i dva i pol milijuna dolara, dok je Della Maddalena zaradio nešto manje, između milijun i pol i dva milijuna dolara, piše The Sportster.

