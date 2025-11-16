Senzacionalni hrvač u stilu Cro Copa brutalno nokautirao suparnika: 'Ne smijem psovati, ali...'

Hrvačka senzacija Bo Nickal vratila se pobjedama na spektakularan način, spektakularno u stilu Mirka Filipovića Co Copa, nokautiravši brazilskog majstora partera Rodolfa Vieiru na UFC 322 priredbi, koja je održana u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu u kultnom Madison Square Gardenu u New Yorku, dvorani koja pamti velike sportske noći i epske poteze. Iako se dvoboj najavljivao kao sudar dvaju vrhunskih grapplera, Amerikanac je pokazao da je trenutno puno potpuniji borac, te se nakon prvog poraza u karijeri vratio u velikom stilu, prenosi Sports Ilustrated.

Od samog početka bilo je jasno tko preuzima kontrolu. Trostruki NCAA prvak Nickal odmah je krenuo agresivno, koristio udarce nogama, a nakon ulaska u klinč impresivno je podigao i bacio Vieiru, četverostrukog svjetskog prvaka u jiu-jitsuu, na tlo. Brazilac je nakratko uspio pobjeći i vratiti se na noge, ali pritisak nije prestajao. U jednoj razmjeni, pri pokušaju da spusti borbu na parter, Vieira je završio u giljotini, iz koje se izvukao, no pritom je zaradio i nezgodnu posjekotinu nakon udarca laktom.

U drugoj rundi nastavila se slična priča. Vieira je tražio priliku desnicom, ali je Nickal sjajno pogađao tijelo, kontrolirao distancu prednjim direktom i diktirao ritam, ne dopustivši Vieri da se razmaše, da ga iznenadi. Brazilac je sve više trpio udarce i bilo je to vidljivo. Lice mu je bilo natečeno i posječeno, a svaki pokušaj rušenja Nickal je mirno branio i pretvarao u novu priliku za napad. Na početku posljednje runde, Vieira je krenuo na sve ili ništa, no tempo borbe je usporio, što je izazvalo i negodovanje publike. A onda, iznenada, sijevnuo je Nickalov high kick u stilu Cro Copa, koji je bio savršeno precizan i snažan, poslavši Vieiru na pod i time zaključivši meč. Službeno vrijeme nokauta bilo je 2 minute i 24 sekunde treće runde.

"To je igra," rekao je Nickal nakon borbe, prenosi Yahoo Sport pisanje ESPN-a.

"Gubio sam puno još kao klinac i svaki put me to jako pogodilo, ali znate što? Uvijek se vratim i idem dalje, jer živim za ovo, volim ovo. Ovo je najzabavniji posao na svijetu."

Bo Nickal je bio euforičan...

"A na ESPN-u smo pa ne smijem psovati, ali kvragu vas, majstori, što me izviždate pa onda navijate za mene," dodao je. "Dogovorite se — ili me volite ili me mrzite. Odaberite jedno."

