freemail
KRALJICA CRNOG STILA /

Uvijek posebna, nikad dosadna: Svi su se okretali za ovim modnim izdanjima Mirele Holy

Uvijek posebna, nikad dosadna: Svi su se okretali za ovim modnim izdanjima Mirele Holy
Foto: Davor Javorovic/pixsell
Mirela Holy rođena je u Zagrebu, a diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na katedrama za etnologiju i komparativnu književnost.
1 /24
Mirela Holy (53), bivša ministrica zaštite okoliša i saborska zastupnica, danas je jednako poznata po svojim jasnim političkim stavovima kao i po prepoznatljivom modnom stilu. Diplomirana etnologinja i doktorica znanosti, Holy je bila jedna od rijetkih političarki koja je otvoreno govorila o pitanjima ravnopravnosti spolova, ekologije i društvene odgovornosti.

Iako se povukla iz aktivne politike, ostala je prisutna u javnom životu kroz akademski rad i medijske nastupe. No, uz političku i intelektualnu stranu, Holy se istaknula i kao modna ikona – poznata po svojoj ljubavi prema crnim kombinacijama, minimalističkom, ali upečatljivom stilu te dosljednosti u izražavanju osobnosti kroz odjeću.

Bilo da se pojavi na zagrebačkoj špici u elegantnom crnom outfitu ili u bijeloj haljini i luksuznim natikačama, Mirela Holy uvijek uspijeva privući pažnju i pokazati da stil i stav mogu ići ruku pod ruku, a njezina najbolja modna izdanja pogledajte u našoj galeriji. 

16.11.2025.
6:58
Hot.hr
Davor Javorovic/pixsell
Mirela Holy
