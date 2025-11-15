Prvom hrvatskom kapetanu danas bi bio 69. rođendan. Prisjetimo se njegove karijere
Dinamovo proljeće, kandidacijska lista koja je vodila demokratizaciju Dinama, prisjetila se na svom Instagram profilu legende Dinama, Rapida iz Beča i kapetana hrvatske nogometne reprezentacije u njezinom prvom susretu u povijesti – Zlatka "Cice" Kranjčara.
Zlatko Kranjčar rođen je kao Zlatko Krajnčar, no pogreška u Dinamovoj administraciji ga je "prekrstila". U Dinamu je debitirao 1974., a ondje je proveo narednih devet godina i vratio naslov prvaka u Zagreb 1982., u momčadi u kojoj su uz njega igrali i počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec te legende Marko Mlinarić, Srećko Bogdan i mnogi drugi. Tu momčad su vodili legendarni Miroslav "Ćiro" Blažević kao glavni trener i nedavno preminuli Rudolf Belin, koji mu je bio pomoćni trener. "Cico" je s Dinamom dvostruki osvajač Kupa: 1980. i 1983. godine, dok je ligu osvojio također dvaput, iako je ona iz 1979. "ukradena" pošto nikada nije uvrštena u zapisnik saveza nakon što je sudskom odlukom u slučaju Tomić plavima pripao pokal iz 1979. Ukupno je "Cico" za plave odigrao 556 utakmica uz 256 golova, čime drži peto mjesto na ljestvici igrača s najviše nastupa u klupskoj povijesti. Kasnije odlazi u Austriju, gdje je potpisao za Rapid iz Beča i gdje također postaje legenda kluba. Kranjčar je 1990. u utakmici protiv SAD-a predvodio Hrvatsku, čime je ostao zauvijek zapisan u povijest kao prvi hrvatski kapetan. "Cico" se umirovio 1991., nakon čega ide u trenerske vode gdje ostvaruje još veću karijeru. Dinamo je vodio tri puta, zadnji put 2016., kada ga je odveo u Ligu prvaka, sa Zagrebom je osvojio naslov prvaka Hrvatske 2002., a od 2004. do 2006. bio je izbornik Hrvatske koju je odveo na Svjetsko prvenstvo 2006., gdje su njegove suze obišle svijet.
"Cico, personifikacija purgerskog Dinama. Zagrebački dečko od glave do pete, lice i osmijeh koje ćemo zauvijek vezati uz legendarni naslov prvaka iz 1982. godine, kao i onaj čuveni skok u kojem bi se u zraku izvio unatrag i glavom zakucao loptu tamo gdje golman nema šanse... nije bio samo nogometaš, bio je umjetnik nogometa. Zlatko Kranjčar prošao je cijelu Dinamovu nogometnu školu, od klinca s loptom pod rukom do ikone Maksimira. Za prvu je momčad službeno debitirao u proljeće 1974. godine i gotovo cijelo sljedeće desetljeće nosio plavi dres. Odigrao je 556 utakmica i zabio 256 golova; brojke koje same po sebi zvuče impresivno, ali onaj tko ga je gledao zna da se iza njih kriju priče, emocije i trenuci koji su zauvijek obilježili naš klub. Često je znao reći da je s Dinamom kao igrač osvojio dva naslova prvaka: onaj veliki iz 1982., ali i onaj drugi, ukradeni, iz 1979. godine. Uz to je dvaput podizao trofej Kupa, 1980. i 1983. godine. Vodio je klub u tri mandata i osvojio pet trofeja: dvostruke krune 1996. i 1998. godine, a započeo je i sezonu 1998./1999. koja je završila novim naslovom prvaka. Plave je dvaput uveo u Ligu prvaka: prvo u jesen 1998., nezaboravnom pobjedom 3:0 protiv Celtica u zagrebačkoj večeri koju mnogi i danas prepričavaju, a potom i 2016. godine, dramatičnom pobjedom 2:1 protiv Salzburga u produžetku u gostima," napisali su iz Dinamovog proljeća.
Zlatko Kranjčar otac je hrvatskog nogometaša Nike Kranjčara – najmlađeg kapetana Dinama u povijesti, koji je u svojoj karijeri skupio 81 nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. "Cico" nas je napustio 2021. u 64. godini života. Nakon njegove smrti otvoren je Dinamov trening teren "Zlatko 'Cico' Kranjčar", a postoji i ideja da jedan od dva novoizgrađena stadiona u Zagrebu nosi ime jednog od najvećih igrača "Purgera".