Iznenadila velikom transformacije, pa naišla na kritike: Evo kako izgleda s 28 kg manje

Meghan Trainor (31) posljednjih je mjeseci iznenadila javnost velikom transformacijom koja je izazvala podijeljene reakcije. Nakon dva poroda i godina borbe s oscilacijama u težini, odlučila je okrenuti novu stranicu i posvetiti se zdravlju – uz stručni nadzor, promjene životnog stila i GLP-1 terapiju smršavila je 28 kila. I dok je sama istaknula da se “napokon osjeća najjače i najsretnije”, dio interneta žestoko je kritizirao njezin izgled. U nastavku donosimo galeriju njezine promjene i trenutaka koji su obilježili ovu novu fazu njezina života.