Ronaldo se opet ponio kao razmaženo derište: Evo što je napravio irskim navijačima

Cristiano Ronaldo dobio je izravni crveni karton u susretu Portugala protiv Irske nakon što je u 61. minuti laktom udario protivničkog igrača. Isključenje je uslijedilo tek nakon VAR provjere, a Portugalac je reagirao burno – sarkastično je digao palčeve prema tribinama i ironično pljeskao sucu dok je odlazio s travnjaka, uz glasne zvižduke publike.

U tom trenutku Portugal je već bio u teškoj situaciji. Irska je u Dublinu povela preko Troya Parrotta, koji je pogodio u 17. minuti i ubrzo ponovno zabio za 2:0. Umjesto pobjede koja bi im osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, Portugalci su ostali bez glavne zvijezde i s dva gola zaostatka, što je dodatno pojačalo frustracije na terenu.