FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRISTIANOV SHOW /

Ronaldo se opet ponio kao razmaženo derište: Evo što je napravio irskim navijačima

Ronaldo se opet ponio kao razmaženo derište: Evo što je napravio irskim navijačima
Foto: Â©inpho/nick Elliott/imago Sportfotodienst/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cristiano Ronaldo dobio je izravni crveni karton u susretu Portugala protiv Irske nakon što je u 61. minuti laktom udario protivničkog igrača. Isključenje je uslijedilo tek nakon VAR provjere, a Portugalac je reagirao burno – sarkastično je digao palčeve prema tribinama i ironično pljeskao sucu dok je odlazio s travnjaka, uz glasne zvižduke publike.

U tom trenutku Portugal je već bio u teškoj situaciji. Irska je u Dublinu povela preko Troya Parrotta, koji je pogodio u 17. minuti i ubrzo ponovno zabio za 2:0. Umjesto pobjede koja bi im osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, Portugalci su ostali bez glavne zvijezde i s dva gola zaostatka, što je dodatno pojačalo frustracije na terenu.

 

14.11.2025.
9:51
Sportski.net
Liam Mcburney/pa Images/profimedia
RonaldoIrskaNavijači
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRISTIANOV SHOW /
Ronaldo se opet ponio kao razmaženo derište: Evo što je napravio irskim navijačima