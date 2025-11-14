Osramoćeni bivši predsjednik Saveza doživio neugodnost od svog ujaka koja obilazi svijet

Bivšeg predsjednika Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) Luisa Rubialesa gađao je jajima njegov vlastiti ujak tijekom promocije knjige u Madridu u četvrtak, prenosi The Athletic.

Rubiales (48) govorio je o svojoj novoj knjizi Matar a Rubiales (“Ubijanje Rubialesa”) u dvorani Eventize u španjolskoj prijestolnici, kada je jedan muškarac iz publike, za kojeg je kasnije potvrđeno, piše Marca, da je njegov ujak, također zvan Luis Rubiales, mlađi brat njegova oca, počeo bacati jaja na njega na pozornici. Na snimkama se vidi kako ga neki posjetitelji pokušavaju obuzdati, nakon čega je iznesen iz dvorane. Snimke španjolske radijske postaje Cadena Cope pokazale su kako je napadač kasnije priveden, navodno ispred zgrade.

🚨 ÚLTIMA HORA I El hombre que ha agredido a Luis Rubiales es su tío, que se encuentra detenido por la Policía Nacional



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/iaVcNGbPT9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025

Rubiales je za Radio Marca potvrdio da je riječ o njegovu ujaku, navodeći kako je “uvijek bio problematičan”.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



💥📕Ataquen amb ous a Luis Rubiales durant la presentació del seu llibre a Madrid



📲https://t.co/GDyFsxx8vF pic.twitter.com/9HvFBSTUQI — Esport3 (@esport3) November 13, 2025

Na pitanje o svojoj burnoj reakciji i silasku s pozornice prema napadaču, Rubiales je rekao:

“Nosio je jaja i gađao me, ali nisam znao što drži u rukama. Kad sam ga ugledao, pomislio sam da ima oružje. Zato sam potrčao prema njemu.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodao je:

“Dobro je da su me zaustavili. Nisam znao što taj čovjek ima u ruci, nisam znao ima li oružje. Vidio sam trudnu ženu, suprugu mog prijatelja Paca, s dvoje male djece, točno tamo gdje je on stajao s nečim u ruci, i pomislio sam na djecu. Da sam ga uhvatio, danas bismo govorili o sasvim drugačijoj situaciji.”

Rubiales je nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2023. godine poljubio reprezentativku Jenni Hermoso bez njezina pristanka. U veljači ove godine proglašen je krivim za seksualni napad, kažnjen je s više od 10.000 eura i zabranjeno mu je približavanje Hermoso na manje od 200 metara te bilo kakva komunikacija s njom tijekom godinu dana. Visoki sud također mu je naložio da plati dodatnih 3.000 eura za moralnu štetu te polovicu troškova Hermosine pravne zaštite.

Rubiales i još trojica zaposlenika RFEF-a, bivši izbornik Jorge Vilda, bivši napadač Newcastle Uniteda i sportski direktor RFEF-a Albert Luque, te bivši direktor marketinga Ruben Rivera, oslobođeni su optužbi za prisilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolci sretni s raspletom slučaja Rubialesa: 'U Savezu je bilo pojedinaca koji su podržali takvo ponašanje'