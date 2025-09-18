Realov talent u velikim problemima: Prijeti mu 2,5 godine zatvora

Mladi branič Real Madrida, Raul Asencio, suočit će se sa suđenjem zbog optužbi da je dijelio snimku eksplicitnog sadržaja bez pristanka, potvrdio je u četvrtak sud na španjolskom otoku Gran Canaria.

Uz Asencia, pred suca će izaći još trojica igrača iz omladinskog pogona Reala. Njih se tereti da su u lipnju 2023. godine na jednome beach clubu na Gran Canariji snimili i širili videozapise dviju maloljetnih djevojaka, od kojih je jedna bila mlađa od 18 godina.

Tema zaštite prava žena u Španjolskoj posljednjih je godina posebno osjetljiva, ponajviše nakon skandala koji je izbio kada je bivši predsjednik Saveza Luis Rubiales neprimjereno poljubio reprezentativku Jenni Hermoso nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2023.

Prema sudskim dokumentima, tužitelj za Asencia, 22-godišnjaka koji je u to vrijeme igrao za juniorsku momčad Reala, traži kaznu od dvije i pol godine zatvora zbog dva kaznena djela povrede privatnosti. Optužnica navodi da je primio spornu snimku i pokazao je prijatelju.

Od dvije žrtve, samo jedna izravno tereti sva četiri igrača, dok je druga iz svojih izjava izostavila Asencia.

Sam igrač odbacuje sve optužbe. Još u svibnju, u priopćenju za medije, istaknuo je kako nikada nije postupao na način koji bi narušio pravo žena na privatnost. Real Madrid se zasad nije službeno oglasio o slučaju.

