Benfica se službeno oglasila o Mourinhu, riješene su sve nedoumice

Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho (62) karijeru će nastaviti na klupi portugalskog velikana Benfice čiji dres nosi hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović.

Vodstvo Benfice je nakon domaćeg poraza od Qarabaga (2-3) na startu Lige prvaka smijenilo Portugalca Brunu Lagea, a njegovo mjesto zautet će "The Special One".

"Benfica je obavijestila portugalsku Komisiju za tržište vrijednosnih papira (CMVM) da su u tijeku pregovori o potpisivanju ugovora s trenerom Joseom Mariom dos Santosom Mourinhom Felixom, za koje se očekuje da će uskoro biti zaključeni," objavio je klub na svojim stranicama.

Očekuje se kako će ugovor biti i službeno potpisan tijekom dana. Portugalski mediji navode kako će Mourinho potpisati ugovor na dvije sezone, a s njim u Lisabon dolaze i pomoćnici Joao Tralhao i Pedro Machado, kao i kondicijski trener Antonio Dias, s kojima je radio u Turskoj.

Povratak nakon 25 godina

Zanimljivo, Mourinho je dobio otkaz u Fenerbahčeu nakon ispadanja od Benfice u kvalifikacijama Lige prvaka, a sada će karijeru nastaviti upravo na Luzu.

Bit će to njegov drugi boravak na klupi lisabonskog kluba klojeg je kratko trenirao 2000. godine, kada je naslijedio Juppa Heynckesa. Za kormilom se zadržao svega devet utakmica nakon što je novoizabrani predsjednik Manuel Vilarinho postavio novog trenera Tonija.

Mourinho je u srpnju iduće godine preuzeo Uniao Leiru, a zatim je preselio u Porto s kojim se proslavio osvojiši Ligu prvaka (2004) i dva naslova portugalskog prvaka. Potom je vodio Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham i Romu.

Osvojio je prvenstva u četiri zemlje, jedan je od samo šest treneraa koji su osvojili Ligu prvajka s dva kluba (Porto, Inter) i jedini je menadžer koji je osvojio sva tri trenutna UEFA-ina klupska natjecanja Ligu prvaka (Porto, Inter), Europsku ligu (Manchester United) i Konferencijsku ligu (Roma).

