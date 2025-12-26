Trubači napravili dernek u hrvatskom gradu na Badnjak: 'Otplatio kredit, pa slavi?'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj trubačima je zabranio svirku na ulicama Sinja baš kao i vlasti u Ljubljani, u Zagrebu je jučer morala intervenirati i policija, a trubači su posjetili i Osijek, piše SiB.

Na ulicama grada može ih se vidjeti proteklih godina kako u prazničnom raspoloženju idu od kuće do kuće i pokušavaju zaraditi svirajući najpoznatije trubačke hitove.

S ulica Osijeka ih zasad nitko nije tjerao, a jedan sugrađanin iskoristio ih je i za važnu proslavu. Naime, na trgu Ante Starčevića on ih je sreo na izlasku iz banke, a kako je netko komentirao ispod samog videa vjerojatno je otplatio kredit pa slavi.

"Jel ovo Šabac ili Osijek?", "Baš mi se slušaju trube na blagdan. Bar da sviraju božićne. Bez veze", neki su od komentara na njihovu svirku, ali ima i onih kojima je sve to skupa simpatično i kažu kako je glazba uvijek dobrodošla.

Bilo kako bilo, trubači su svoje odradili i za to su u od dijela građana propisno nagrađeni, piše SiB.

