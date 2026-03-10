Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'

KOMNETAR /
Činilo se laganim...
Čitatelj net.hr-a poslao nam je fotografije teške prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak prije podne na autocesti A1 u smjeru Zagreba.
"Izgledalo je dosta gadno, jedna je žena stajala sa strane i plakala, a okolo su bile rasute stvari. Policija je stigla, hitnu nismo vidjeli", rekao nam je čitatelj koji je snimio demolirane automobile.
Iz policije su nam potvrdili da se nesreća dogodila oko 11 sati, 500 metara iza Vukove Gorice. Troje ljudi zatražilo je lječničku pomoć, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.
Promet se odvija jednom prometnom trakom.