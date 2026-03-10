FREEMAIL
TROJE OZLIJEĐENIH /

Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'

Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr

Iz policije su nam potvrdili da se nesreća dogodila oko 11 sati, 500 metara iza Vukove Gorice

10.3.2026.
11:56
Tajana Gvardiol
Net.hr
Čitatelj net.hr-a poslao nam je fotografije teške prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak prije podne na autocesti A1 u smjeru Zagreba.

Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr
Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr

"Izgledalo je dosta gadno, jedna je žena stajala sa strane i plakala, a okolo su bile rasute stvari. Policija je stigla, hitnu nismo vidjeli", rekao nam je čitatelj koji je snimio demolirane automobile.

Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr
Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr

Iz policije su nam potvrdili da se nesreća dogodila oko 11 sati, 500 metara iza Vukove Gorice. Troje ljudi zatražilo je lječničku pomoć, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.

Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'
Foto: Net.hr

Promet se odvija jednom prometnom trakom.

