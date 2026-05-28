Pogledajte bogat program za Dan grada Zagreba: Ulaz na sve je besplatan

Grad Zagreb i gradske ustanove organizirat će od 28. do 31. svibnja niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa u povodu Dana grada Zagreba, koji se obilježava 31. svibnja, najavljuju iz Grada.

Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija - od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Ulaz na sve programe je besplatan, no broj mjesta na nekima je ograničen pa iz Grada preporučuju građanima da provjere informacije na internetskim stranicama ustanova.

Građani će tijekom obilježavanja Dana grada Zagreba moći uživati i u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom Zagrebačkom uspinjačom, jednim od prepoznatljivih simbola Zagreba. Prometovat će i besplatna muzejska tramvajska linija 21 koja će voziti putnike u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom: Ljubljanica – Vodnikova – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Ljubljanica.

Bogat program pripremila je i Turistička zajednica grada koja u suradnji s partnerima organizira turističke, kulturne i zabavne sadržaje na više gradskih lokacija, uključujući besplatne razglede grada, smjenu straže Počasne satnije Kravat pukovnije, Glazbenu kontrolu ZET-a te obilježavanje 30. izdanja festivala Cest is d’Best.

U Galeriji Klovićevi dvori 31. svibnja navečer održat će se program "Ples u Galeriji", dok će tijekom dana posjetitelji moći razgledati i aktualne izložbe Galerije Klovićevi dvori - "8. Bijenale slikarstva", "Dvorac umjetnika na nebu od oblaka" i "U početku bijaše crtež".

Na Dan grada organizira se i poludnevni izlet "Iznad Zagreba" na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i vidikovca Sljeme 360 te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle.

Već tradicionalno bit će organizirani i brojni besplatni razgledi grada, među kojima su turistička vožnja biciklima “Street art u Novom Zagrebu”, šetnje Maksimirom, Kaptolom i Gradecom te razgled grada na engleskom jeziku "Walk through Kaptol and Gradec”. Središnja svečanost održat će se 31. svibnja u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uručiti Nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.