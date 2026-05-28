Bidenova supruga otkrila nepoznate detalje o debaklu na debati s Trumpom: 'Mislila sam da ima moždani'

Bivša američka prva dama Jill Biden otkrila je da je mislila da njezin suprug, bivši predsjednik Joe Biden, ima moždani udar tijekom zloglasno neuspješne debate 2024. s Donaldom Trumpom.

"Uplašila sam se jer nikada prije, ni poslije, nisam vidjela takvog Joea. Nikada", kazala je Jill za CBS News, a njezine riječi je prenio BBC.

"Ne znam što se dogodilo. Dok sam gleda,a pomislila sam: O moj Bože, možda ima moždani'. I to me nasmrt prestrašilo", ispričala je.

Tada još uvijek aktualni predsjednik Biden u utrci za novi mandat suočio se s velikim pritiskom demokrata da odustane od kandidature nakon loše debate protiv tadašnjeg republikanskog protivnika Donalda Trumpa.

Biden se u konačnici povukao iz utrke i podržao tadašnju potpredsjednicu Kamalu Harris.

U debati u kojoj se obojica kandidata tražila priliku za drugi mandat, Biden i Trump raspravljali su o brojnim temama, između ostaloga imigraciji, gospodarstvu i pravu na pobačaj. Biden je govorio hrapavog glasa, a njegov tim je pojasnio da je uzrok bila njegova bolest.

Povukao se iz utrke

U jednom trenutku je izgledalo kao da je izgubio tok misli.

Na skupu nakon debate, Bidenova supruga je pohvalila njegov nastup protiv Trumpa. "Joe, odradio si sjajan posao. Odgovorio si na svako pitanje i znao sve činjenice"; kazala je.

No, demokrati i donatori bili su zabrinuti. Kamala Harris, koja je rijetko kritizirala Bidena, i sama je priznala da je upravo debata pokrenula pitanje njegovog odustajanja iz utrke.

Jill Biden bila je uz supruga tijekom njegove višedesetljetne političke karijere, od kad je obnašao dužnost senatora Delawarea do predsjedničke funkcije i godina života u Bijeloj kući.

Mnogi su je isticali kao jednom od Bidenovih najutjecajnijih savjetnika tijekom predsjedničkog mandata, kao i osobu koja ga je, između ostalih, potaknula da odustane od predsjedničke utrke 2024. godine.

Bidenov tim inzistirao je da aktualni predsjednik ne planira odustati od utrke.

Međutim, rasla je zabrinutost zbog njegove dobi i sumnje u mogućnost obavljanja predsjedničke dužnosti.

Nastup na debati, i gafovi tijekom NATO-ovog samita u tjednima koji su uslijedili, te ponašanje kada mu je dijagnosticiran COVID, na kraju je dovelo do njegovog povlačenja.

Tadašnja potpredsjednika Harris je preuzela ulogu kandidatkinja svega tri mjeseca uoči izbora, na kojima je izgubila od Trumpa.