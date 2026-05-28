Dan vojske, polumaraton, radovi... Zagreb čekaju izmjene u prometu, evo što kažu iz ZET-a

Zbog obilježavanja Dana Oružanih snaga RH, održavanja Turopoljskog polumaratona te radova u Mihanovićevoj ulici, iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) izvijestili su o izmjenama u prometu tramvaja i autobusa za nadolazeći vikend.

Tramvajske linije 4 i 9 će u nedjelju, 31. svibnja, od 7 do 13 sati, prometovati izmijenjenim trasama zbog radova u Mihanovićevoj ulici:

Linija 4: Savski most - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Vlaška - Dubec

Savski most - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Vlaška - Dubec Linija 9: Ljubljanica - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Izmjene zbog Turopoljskog polumaratona

Zbog održavanja Turopoljskog polumaratona, u nedjelju, 31. svibnja, od 8.50 do oko 12.30 sati, autobusne linije 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 290 (Kvaternikov trg - Zračna luka - Velika Gorica) prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 268:

Velika Gorica (Trg kralja Petra Krešimira IV. kod kućnog broja 8 - Sisačka ulica - obilaznica DC30 - Avenija Pape Ivana Pavla II - Ulica Rudolfa Fizira - Zagrebačka ulica te dalje redovnom trasom.

Neće se koristiti stajališta Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje i Podbrežnica. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi linije 268 zaustavljat će se samo na stajalištu u Ulici Rudolfa Fizira, u zoni raskrižja sa Zagrebačkom ulicom prema Velikoj Gorici;

Linija 290:

Velika Gorica (terminal) - Sisačka ulica - obilaznica DC30 - Avenija Pape Ivana Pavla II. - Ulica Rudolfa Fizira te dalje redovnom trasom.

Neće se koristiti stajališta Ivana Pavla II u smjeru Velike Gorice, te stajališta Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje, Podbrežnica i Rudlfa Fizira u smjeru Zagreba. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi linije 290 zaustavljat će se samo na stajalištu u Ulici Ivana Pavla II., u zoni raskrižja s Ulicom Rudolfa Fizira prema Velikoj Gorici.

Promjene na linijama 204 i 113

Autobusna linija 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg) će od četvrtka, 28. svibnja u 13,30 sati do petka, 12. lipnja prometovat djelomično izmijenjenom trasom zbog optimizacije semaforskih uređaja u zoni raskrižja Petrove i Babonićeve ulice:

Kvaternikov trg - redovnom trasom do kružnog toka u Petrovoj ulici - Voćarska cesta - (desno) Ulica Horvatovac - u nastavku redovnom trasom prema Kvaternikovom trgu

Autobusno stajalište Voćarska - Babonićeva koristit će se samo u smjeru Kvaternikovog trga.

U subotu i nedjelju (30. i 31. svibnja), autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog obilježavanja Dana Oružanih snaga RH i Dana Hrvatske kopnene vojske te 35. Obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.