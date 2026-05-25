ZET-ov autobus naglo zakočio, putnici završili na Hitnoj: 'Cura je vrištala od bolova'

Više putnika koji su se jutros vozili u ZET-ovom autobusu na liniji 146 potražilo je liječničku pomoć nakon incidenta u prometu.

Iz ZET-a su potvrdili da je vozač javnog gradskog autobusa izbjegavao nalet na automobil koji mu je izletio i naglo zakočio kako bi izbjegao sudar.

"Moja majka je sjedila. U trenutku kočenja pala je na jednu gospođu, a podom na pod busa i ozlijedila nogu. Bila je na rendgenu, sad čeka nalaze. Puno je tu ljudi, ozlijedili su isto noge, vrat, glavu", ispričala je za 24 sata kći ozlijeđene putnice.

Sve se dogodilo rano ujutro, oko 6.30 sati.

'Djevojka je vrištala od bolova'

"Majka mi je ispričala kako je jedna djevojka vrištala od bolova. Navodno je ozlijedila ruku. Ljudi leže jer ih jako boli vrat, drugima se povraća i žale se na bolove u glavi", dodala je kći putnice.

Osim na Sveti Duh, dio putnika prevezen je i u KBC Sestre Milosrdnice.

Nakon incidenta pozvana je policija.

Inače, riječ je o autobusu koji vozi na potezu od Jankomira preko Malešnice do Reljkovićeve.