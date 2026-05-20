Nove gužve u Zagrebu, s okretišta ne voze tramvaji: 'Sad su pustili autobuse umjesto njih...'

Normalno voze tramvaji

7.06 - Od 7.06 sati, započela je normalizacija tramvajskog prometa na dionici od Dubrave do Kvaternikovg trga, a nakon što su tramvajske linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometovale skraćeno i preusmjereno zbog zastoja u zoni zaokretnice Maksimir, piše na stranicama ZET-a.

Od 6 ujutro ne voze tramvaji od Dubrave

6.58 - Rano jutros ponovno muke u prometu za građane Zagreba i to one koji idu javnim prijevozom.

Svi koji trebaju krenuti iz Dubrave - tramvajem ne mogu jer kako je ZET obavijestio na svojim stranicama "Od 6.05 sati, na dionici od Dubrave do Kvaternikov trga umjesto tramvaja voze autobusi, zbog zastoja u zoni zaokretnice Maksimir", piše.

Sada umjesto tramvaja su aktivirali autobuse, ali ne stane toliko ljudi u njih pa se stvara nervoza među putnicima.