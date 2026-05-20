Pavlekov suradnik pušten iz pritvora, a 'gazda' još nije ni izručen Hrvatskoj

Dok se čeka izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana, bivši tajnik Saveza Damir Raos pušten je ovaj tjedan iz istražnog zatvora. Jutarnji list neslužbeno doznaje da je Županijski sud u Zagrebu odlučio da nema više zakonskih osnova da se Raosa drži u pritvoru te je pušten da se brani sa slobode. Proveo je tamo manje od dva mjeseca.

Podsjetimo, USKOK tereti Pavleka da je vodio zločinačko udruženje. Sumnja se da su od 2014. do 2026. godine izvukli 30 milijuna eura iz Saveza. Istragom su obuhvaćeni Damir Raos, bivši glasnogovornik Saveza Nenad Eror te Božena Hrvoj Meić, čija je tvrtka vodila računovodstvo Saveza te Slovakinja Martina Strezenicki i austrijsko-lihtenštajnski državljanin Georg Mauser, koji su upravljali offshore tvrtkama preko kojih je izvučen najveći dio novca. Uhićeni su svi osim Pavleka i Mausera 26. ožujka. Eror je priznao sudjelovanje, a ostalima je određen istražni zatvor. U međuvremenu je većina puštena da se brani sa slobode.

Pavlek je uhićen 30. travnja u Kazahstanu i sada je u ekstradicijskom pritvoru. USKOK je ispitao dio od 100-tinjak svjedoka, a u tijeku je analiza dokumentacije i mobitela i laptopa koje su turske vlasti zaplijenile od Pavleka prije nego što je napustio Istanbul. Ti su dokazi u međuvremenu dostavljeni Hrvatskoj, a Pavlek je iskoristio vrijeme potrebno za proceduru raspisivanja Interpolove tjeralice te je napustio Tursku. Mjesec dana kasnije, lociran je i uhićen u Kazahstanu.