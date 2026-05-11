Turudić otkrio detalje o postupku protiv Pavleka: 'Proceduru treba poštivati'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je, komentirajući stav Europske komisije da glavni državni odvjetnik nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između Državnog odvjetništva (DORH) i Ureda europskog tužitelja (EPPO), kako će o tome odlučiti Sud Europske unije.

''Sud EU će o tome odlučiti jer je Europska komisija stranka u tom postupku. Ne smijem to komentirati. Sud EU se izrijekom u dopisu tajništva tog suda pozvao na članak Statuta suda da se to ne smije raditi i da je to svjesno kršenje statuta Suda EU i domaćih zakona, posebice Kaznenog zakona RH'', kazao je Turudić.

Glavni državni odvjetnik rekao je da je na tu temu stiglo očitovanje nekih zemalja članica EU, kao i da su se o tome već očitovali DORH i Vlada RH.

''O tome neće odlučivati stranka Možemo! niti bilo koja druga politička opcija, već Sud EU'', prisnažio je Turudić u izjavi novinarima na obilježavanju pete obljetnice djelovanja Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman”.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti

Stranka Možemo! je sa SDP-om uputila zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu da se obrate Sudu EU oko pitanja nadležnosti dvaju tužiteljstva nakon otkrivanja afere Mikroskopi u kojoj je optužen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Nakon što je Ustavni sud RH, u sporu oko sukoba nadležnosti EPPO-a i DORH-a o tome uputio pitanja Sudu EU, u sklopu tog postupka očitovala se i Europska komisija (EK).

EK u svom očitovanju objašnjava Sudu EU zašto Ivan Turudić ne može odlučivati u slučajevima sukoba nadležnosti između DORH-a i EPPO-a.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ove istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.

Turudić o Pavleku

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je da će ekstradicijski postupak za Vedrana Pavleka teći po propisima Kazahstana, gdje se bivši odbjegli čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi.

''Određen mu je ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana i to je procedura koju treba poštovati. Pavlek ima pravo na žalbu na odluku koju je donijelo nadležno kazahstansko tijelo'', kazao je Turudić na obilježavanju pete obljetnice djelovanja Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman”.

Turudić je komentirao i napise u medijima prema kojema je novinar Ivan Blažičko primio od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu.

Upitan krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, Turudić je odgovorio da ''to ne znači automatski kazneni progon''.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan.

Prema ranije objavljenim informacijama, Pavlek je nakon odlaska iz Turske preko Dubaija završio u Kazahstanu, gdje mu je sud u Almatyju odredio 40 dana istražnog zatvora nakon što se usprotivio izručenju Hrvatskoj.

U Hrvatsku su u međuvremenu diplomatskom poštom stigli predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj, među kojima je šest mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, deset USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom, a koji se sada nalaze u Uskoku.

Na pitanje ima li hrvatsko tužiteljstvo kapacitete za analizu svih pristiglih dokumenata u predmetu protiv Pavleka, Turudić je odgovorio da je riječ o zahtjevnom poslu koje će obaviti stručne službe tužiteljstva.

Upitan za informacije koje sadrže ti dokumenti, Turudić je odgovorio kako oni ''sigurno imaju spoznajna, a nakon nekog vremena imat će i dokazna saznanja''.

Turudić se dotaknuo i nedavno objavljenog izvješća o radu DORH-a, prema kojem tužiteljstvo ima više riješenih nego zaprimljenih predmeta.

''Ponosan sam na to. Zaustavili smo negativni trend porasta broja neriješenih predmeta, a sada taj trend ide u suprotnom pravcu, odnosno prema smanjivanju broja neriješenih predmeta'', dodao je.

Glavni državni odvjetnik je također upitan je li realno da se svi predmeti riješe u zadanom vremenskom okviru.

''Nula neriješenih predmeta je nerealno jer bi značilo da procesuiramo baš ono što je očigledno, a to nije dobro'', ocijenio je.

