Vidite li sličnost? Jasno je zašto su na kraju Eurosonga svi pričali o Norvežaninu

Završena je druga polufinalna večer 70. jubilarnog Eurosonga, koja je nastavila u jednako spektakularnom tonu kao i prvo polufinale. Na velikoj eurovizijskoj pozornici ponovno se predstavilo 15 zemalja, a natjecateljski dio večeri zatvorio je norveški predstavnik Jonas Lovv.

Karizmatični glazbenik privukao je pažnju publike ne samo energičnim nastupom, već i izgledom te brojnim tetovažama zbog kojih su ga mnogi fanovi usporedili s Damianom Davidom, frontmenom talijanske grupe Måneskin.

Norvežanin je publici predstavio pjesmu „Ya Ya Ya“, donijevši eksplozivnu kombinaciju rock zvuka i moderne produkcije, čime je zaokružio još jednu večer punu svjetlosnih efekata, upečatljivih kostima i eurovizijske energije i ušao u finale.

Od klubova u Bergenu do eurovizijske pozornice

Jonas Lovv dolazi iz norveškog Bergena, a glazbom se aktivno bavi već godinama, iako je širu popularnost počeo stjecati tek posljednjih nekoliko sezona. Prije solo karijere bio je frontmen benda Shuffle Baby, s kojim je nekoliko godina nastupao na domaćoj sceni, gradeći iskustvo i prepoznatljiv glazbeni identitet.

Dodatnu pažnju privukao je sudjelovanjem u emisiji The Voice Norway, gdje je publiku osvojio svojim karakterističnim vokalom i snažnom scenskom pojavom.

Prvi pokušaj slave nije uspio

Punim imenom Jonas Lovv Hellesøy, rođen 8. rujna 1994., godinama je strpljivo gradio ime na glazbenoj sceni rodnog grada. Nastupao je u brojnim klubovima i različitim bendovima, stječući dragocjeno iskustvo kao izvođač uživo.

Njegov prvi ozbiljniji pokušaj proboja na nacionalnoj razini dogodio se još 2014. godine kada se prijavio na audiciju za show Idol. Ipak, taj nastup nije mu donio veliki iskorak, pa se Jonas vratio koncertima i radu na vlastitom glazbenom izričaju.

Kasnije je postao vokalist synth-pop trija Shuffle Baby, koji je osnovao zajedno s producentom Erlendom Aarlijem i bubnjarom Trulsom Prestegardom. Bend je kombinirao estetiku i zvuk osamdesetih godina s modernim pop elementima, a tijekom rada objavili su nekoliko singlova te EP „Posers“ 2019. godine.

Projekt je s vremenom usporio nakon što se Aarli preselio zbog studija, a upravo je to Jonasu otvorilo prostor za solo karijeru. Kao samostalni izvođač, do 2023. godine izgradio je katalog pjesama na engleskom i norveškom jeziku, među kojima se ističu EP „Fotografisk minne“ te singlovi „Blind“ i „Lovely Liar“.

Početkom 2026. godine, Lovv je s pjesmom "Ya Ya Ya" ušao u natjecanje Melodi Grand Prix, norveški izbor za Pjesmu Eurovizije. Od početka je slovio za favorita, a tu je ulogu i opravdao u finalu. Njegova pobjeda bila je neupitna. Prema sustavu glasanja gdje publika nosi 60 posto, a međunarodni žiri 40 posto glasova, Lovv je dominirao u oba segmenta. S ukupno 265 bodova, daleko iza sebe je ostavio konkurenciju, uključujući i bivšeg eurovizijskog pobjednika Alexandera Rybaka koji je završio drugi sa 192 boda. Uvjerljiva pobjeda osigurala mu je kartu za Beč i potvrdila status nacionalnog favorita.

