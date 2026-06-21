Na njih će Vatreni morati posebno paziti: Ovo su najveće zvijezde u reprezentaciji Paname

Nakon poraza od Engleske na otvaranju, hrvatsku nogometnu reprezentaciju u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva čeka Panama. Iako na papiru djeluju kao najslabiji suparnik u skupini, "Los Canaleros" su daleko od naivne ekipe koja je 2018. u Rusiji služila za popravljanje gol-razlike. U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima, Panama je pokazala zrelost i taktičku disciplinu, što se vidjelo i u prvom susretu protiv Gane, gdje su poraženi tek golom u 95. minuti. Transformacija je to koju potpisuje dansko-španjolski stručnjak Thomas Christiansen, usadivši momčadi identitet i ambiciju koja nadilazi puko sudjelovanje.

Christiansenova doktrina: Od 'selfija' do taktičke zrelosti

"Ne idemo na prvenstvo po selfie", izjavio je izbornik Thomas Christiansen, jasno dajući do znanja da je mentalitet panamske reprezentacije stubokom promijenjen. Bivši igrač Barcelone, koji je zanat učio pod Johanom Cruyffom, implementirao je stil temeljen na posjedu lopte, sa strukturiranim napadačkim obrascima i naglaskom na igri preko krila. Njegova momčad u fazi napada igra u formaciji 3-4-2-1, koja se u obrani transformira u čvrsti blok 5-4-1. Iako momčadi nedostaje individualna kvaliteta na najvišoj europskoj razini i čak polovica igrača ima više od trideset godina, njihova snaga leži u koheziji. "Mnogi su nas nadigrali individualno, ali pobijedili smo ih jer smo igrali kao cjelina", ističe Christiansen. Ta organiziranost i disciplina frustrirale su brojne protivnike, uključujući i SAD, kojeg su pobjeđivali na Gold Cupu i u Ligi nacija.

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Adalberto Carrasquilla, mozak operacije

Neosporni vođa i motor ove generacije je Adalberto Carrasquilla. Ovaj 27-godišnji veznjak, poznat pod nadimkom 'Coco', postao je prvi Panamac u povijesti koji je ponio titulu najboljeg igrača CONCACAF-a za 2024. godinu, nakon što je godinu ranije proglašen i najboljim igračem Gold Cupa. Igrač meksičkog UNAM-a diktira tempo igre, posjeduje izvanrednu tehniku i pregled igre, a njegova sposobnost da poveže obranu i napad ključna je za Christiansenov sustav. Njegova atletska moć i mirnoća na lopti čine ga igračem na kojeg će vezni red Hrvatske morati obratiti posebnu pozornost. Vrijednost mu se prema Transfermarktu procjenjuje na četiri milijuna eura.

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José Córdoba, stup obrane iz Norwicha

Drugi najvrjedniji igrač reprezentacije i budućnost panamskog nogometa je 25-godišnji stoper José Córdoba. S visinom od 189 centimetara, dominantan je u zračnim duelima i čvrst u duelima na tlu. Njegov talent prepoznao je i engleski Norwich City, koji ga je nedavno doveo u svoje redove, što dovoljno govori o njegovom potencijalu. Córdoba je ključan kotačić u obrambenom bloku koji je primio tek pet golova u deset kvalifikacijskih utakmica. Njegova procijenjena tržišna vrijednost iznosi pet milijuna eura, čime je najskuplji eksponat svoje vrste.

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Ismael Díaz, opasnost s krila

Dok je obrana temelj uspjeha, najveća napadačka prijetnja dolazi od Ismaela Díaza. Brzonogi 29-godišnji krilni napadač meksičkog Leóna bio je najbolji strijelac Gold Cupa prošle godine i najizgledniji je izvor golova za svoju momčad. Iako je na SP-u 2018. odigrao tek 28 minuta, u međuvremenu je izrastao u igrača koji rješava utakmice. Njegova brzina i sposobnost ulaska u završnicu bit će pravi test za hrvatsku obranu. Njegova vrijednost procijenjena je na 1,8 milijuna eura, no njegov doprinos na terenu daleko nadmašuje taj iznos.

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