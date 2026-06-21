Doznajemo najnovije informacije iz hrvatskog tabora uoči Paname: 'Treba to reći o Modriću'
Marko Vargek javio se uživo iz Alexandrije
Reporter RTL Danas Marko Vargek se javio uživo iz baze hrvatske nogometne reprezentacije koja se priprema za drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname.
Utakmica protiv Paname igra se u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu, a u tom susretu kapetan Vatrenih Luka Modrić upisat će jubilarni 200. nastup u dresu reprezentacije.
Na početku javljanja Vargek je govorio o Modriću i njegovoj velikoj karijeri te otkrio koji su mu njegovi trenuci u nacionalnom dresu ostali najviše u pamćenju.
"To je dosta teško pitanje, možda gol Argentini u Rusiji 2018., onda možda kada je protiv Danske promašio jedanaesterac pa u raspucavanju preuzeo odgovornost i zabio. Tu se stvorila legenda o kapetanu. Priča je počela prije 20 godina s dečkom koji je imao san i sada je 200. nastup, Panama ima čast. Samo su tri igrača došla do te brojke - Cristiano Ronaldo, Bader i Messi. Treba reći da je Modrić došao fizički deficitaran na ovo Svjetsko prvenstvo. Nakon 37 utakmica za Milan teška ozljeda jagodične kosti, operacija i nakon toga je prekinut njegov natjecateljski ritam. Prije utakmice s Engleskom Luka je odigrao samo 27 minuta za klub i po 58 minuta u pripremnim utakmicama protiv Belgije i Slovenije. Jasno da na pragu 41. godine tijelo se ne može tako brzo oporaviti i doći u natjecateljski ritam. Sada je 200. nastup protiv Paname, momčad da mu olakša da pokaže ono što može u tom nastupu i vjerujemo da će blistati", rekao je Vargek pa odgovorio na pitanje što čeka Hrvatsku u Torontu:
"Čeka nas party u kockastom, 250 tisuća Hrvata, iseljenika i njihovih potomaka živi u Kanadi, a onda kada znamo da je stadion u Torontu najmanji na ovom SP-u s kapacitetom od 43 tisuće, znamo da će biti gužva, da će mnogi ostati van stadiona, no dvodnevni program se priprema u Torontu. Od sutra cijeli jedan sektor oko stadiona je uzela hrvatska zajednica zajedno s udrugom navijača 'Uvijek vjerni'. Napravili su prostor Croatian house gdje očekuje veliki party za koji vam trebaju ulaznice, planulo ih je 3800 i očekuje nas sjajan party. Premijer Plenković je u Kanadi, pratit će reprezentaciju, a mi ćemo sve to pratiti."