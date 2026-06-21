Doznajemo najnovije informacije iz hrvatskog tabora uoči Paname: 'Treba to reći o Modriću'

Reporter RTL Danas Marko Vargek se javio uživo iz baze hrvatske nogometne reprezentacije koja se priprema za drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname.

Utakmica protiv Paname igra se u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu, a u tom susretu kapetan Vatrenih Luka Modrić upisat će jubilarni 200. nastup u dresu reprezentacije.

Na početku javljanja Vargek je govorio o Modriću i njegovoj velikoj karijeri te otkrio koji su mu njegovi trenuci u nacionalnom dresu ostali najviše u pamćenju.

"To je dosta teško pitanje, možda gol Argentini u Rusiji 2018., onda možda kada je protiv Danske promašio jedanaesterac pa u raspucavanju preuzeo odgovornost i zabio. Tu se stvorila legenda o kapetanu. Priča je počela prije 20 godina s dečkom koji je imao san i sada je 200. nastup, Panama ima čast. Samo su tri igrača došla do te brojke - Cristiano Ronaldo, Bader i Messi. Treba reći da je Modrić došao fizički deficitaran na ovo Svjetsko prvenstvo. Nakon 37 utakmica za Milan teška ozljeda jagodične kosti, operacija i nakon toga je prekinut njegov natjecateljski ritam. Prije utakmice s Engleskom Luka je odigrao samo 27 minuta za klub i po 58 minuta u pripremnim utakmicama protiv Belgije i Slovenije. Jasno da na pragu 41. godine tijelo se ne može tako brzo oporaviti i doći u natjecateljski ritam. Sada je 200. nastup protiv Paname, momčad da mu olakša da pokaže ono što može u tom nastupu i vjerujemo da će blistati", rekao je Vargek pa odgovorio na pitanje što čeka Hrvatsku u Torontu:

"Čeka nas party u kockastom, 250 tisuća Hrvata, iseljenika i njihovih potomaka živi u Kanadi, a onda kada znamo da je stadion u Torontu najmanji na ovom SP-u s kapacitetom od 43 tisuće, znamo da će biti gužva, da će mnogi ostati van stadiona, no dvodnevni program se priprema u Torontu. Od sutra cijeli jedan sektor oko stadiona je uzela hrvatska zajednica zajedno s udrugom navijača 'Uvijek vjerni'. Napravili su prostor Croatian house gdje očekuje veliki party za koji vam trebaju ulaznice, planulo ih je 3800 i očekuje nas sjajan party. Premijer Plenković je u Kanadi, pratit će reprezentaciju, a mi ćemo sve to pratiti."