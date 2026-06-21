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NIJEMAC NIJE STROG /

Tuchel nagradio engleske igrače, evo što su dobili nakon pobjede nad Hrvatskom

Tuchel nagradio engleske igrače, evo što su dobili nakon pobjede nad Hrvatskom
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Foto: Richard Pelham/Getty images/Profimedia

Engleskom izborniku bitna je pozitivna atmosfera

21.6.2026.
18:54
M.G.
Richard Pelham/Getty images/Profimedia
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Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel nagradio je svoje igrače nakon pobjede nad Hrvatskom 4:2 u prvom kolu skupne L Svjetskog prvenstva.

Tuchel, koji je od preuzimanja reprezentacije radio na stvaranju pozitivne atmosfere, sada odlučio da će igrači moći provoditi vrijeme sa svojim obiteljima.

Umjesto da nameće stroge mjere, Tuchel će omogućiti reprezentativcima da nekoliko puta tijekom turnira posjete trening bazu reprezentacije Engleske u Missouriju.

Tuchel vjeruje da će održavanje bliskih veza s članovima obitelji tijekom turnira pomoći reprezentaciji, a ne da će im biti distrakcija.

EngleskaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Thomas Tuchel
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