Tuchel nagradio engleske igrače, evo što su dobili nakon pobjede nad Hrvatskom

Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel nagradio je svoje igrače nakon pobjede nad Hrvatskom 4:2 u prvom kolu skupne L Svjetskog prvenstva.

Tuchel, koji je od preuzimanja reprezentacije radio na stvaranju pozitivne atmosfere, sada odlučio da će igrači moći provoditi vrijeme sa svojim obiteljima.

Umjesto da nameće stroge mjere, Tuchel će omogućiti reprezentativcima da nekoliko puta tijekom turnira posjete trening bazu reprezentacije Engleske u Missouriju.

Tuchel vjeruje da će održavanje bliskih veza s članovima obitelji tijekom turnira pomoći reprezentaciji, a ne da će im biti distrakcija.