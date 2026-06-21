Španjolska traži prvu pobjedu na SP-u, Sandro Perković: 'Velike momčadi uvijek krenu sporijim ritmom'

Nogometaši Španjolske, nakon iznenađujućeg remija protiv Zelenoortske Republike u svojoj prvoj utakmici na SP-u, od 18.00 po našem vremenu igraju protiv Saudijske Arabije u 2. kolu skupine H.

2. kolo skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Španjolska : 0 Saudijska Arabija

Mogući sastavi

Španjolska: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Yamal, Oyarzabal, Olmo

Saudijska Arabija: Al Owais - Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi - Abu Al Shamat, Al Khaibari, Kanno - Al Juwayr, Al Buraikan, Al Dawsari

Nedostaju:

Španjolska: Victor Munoz (ozljeda)

Saudijska Arabija: -

Ulazak Španjolske u Svjetsko prvenstvo nije prošao prema očekivanjima. Nogometni svijet ostao je zatečen nulom protiv Zelenoortske Republike. Mnogi su očekivali sigurnu i uvjerljivu pobjedu Furije, jednog od favorita prvenstva, no utakmica je završila bez golova pa je Španjolska ostala bez planiranih bodova. Sandro Perković, poznati nogometni trener, ranije ovog tjedna u podcastu Net.hr Maksanov korner, prokomentirao je nulu Španjolaca protiv Zelenoortske Republike...

"Iznenadio me remi, lagao bih kad bi rekao da nije, međutim nije me iznenadila razina igre Španjolske. Te velike momčadi uvijek krenu na prvenstvu nešto sporijim ritmom. Oni moraju biti pravi i oni sigurno tempiraju formu za nekakvih mjesec dana, kad će biti završne utakmice SP-a. Španjolska je dominirala u toj utakmici, ali vidi se da im nedostaje onaj zadnji touch ili malo više energije, malo bolja odluka. No, to meni ne mijenja pogled i razmišljanje. Španjolska je za mene i dalje jedan od glavnih favorita za naslov prvaka svijeta. I prije četiri godine, ako se sjetimo, Argentina je osvojila SP i na turniru je startala s porazom od Saudijske Arabije. I to u grupnoj fazi kad su samo dvije momčadi prolazile dalje. Sad kad prolaze tri ekipe dalje, ono što su tenisači govorili kad igraju Grand Slamove, prvi je tjedan jedan turnir, a onda kad krene drugi tjedan na Grand Slamu, da je to sasvim drugi turnir. I ja mislim da će prva faza biti jedna vrsta turnira, jedna vrsta nogometa, a onda kad krene nolaut faza, da će to postati onda pravi spektakl".

Danas Španjolci imaju priliku za popravak dojma i rezultata. Protivnik je Saudijska Arabija, koja je također iznenadila na startu natjecanja, ali na pozitivan način.

Saudijci su na otvaranju igrali protiv Urugvaja, koji je također slovio kao favorit. I ta je utakmica završila neriješeno, što dodatno upozorava Španjolce da u ovaj dvoboj moraju ući maksimalno ozbiljno, jer svaki pad koncentracije može biti skup.

Nakon slabijeg izdanja protiv Zelenortskih Otoka, jasno je da Španjolska mora podići razinu igre. Izbornik Luis de la Fuente svjestan je situacije i očekuje se da će momčad biti bolje pripremljena, a moguće je i da će Lamine Yamal dobiti veću minutažu, što bi Španjolskoj trebalo donijeti dodatnu opasnost u napadu.

Saudijska Arabija je na prošlom Svjetskom prvenstvu također krenula senzacionalno, kada je u prvom kolu šokirala i pobijedila Argentinu, no nije uspjela proći skupinu. Ipak, pokazali su da mogu biti opasni protiv favorita.

U Kataru su ih zaustavili Poljska i Meksiko, koji su ih pobijedili u preostalim utakmicama skupine, pa im je ostala utjeha da su bili jedina momčad koja je tada svladala kasnijeg svjetskog prvaka.

Luis de la Fuente, izbornik Španjolske, najavio je utakmicu:

"Ova generacija igrača je ipak drugačija, vrlo je kompetitivna i vidjet ćete posve drugačiju sliku u ovom susretu. Nema nikakve drame niti krize, samo želimo izaći na teren i upisati pobjedu. Uvijek smo znali odgovoriti i siguran sam da ćemo biti u puno boljem izdanju."

Georgios Donis, izbornik Saudijske Arabije, istaknuo je:

"Lijepo je imati čuda u nogometu i vidjeli smo ih mnogo puta na Svjetskom prvenstvu, vidjeli smo ih i na drugim turnirima, vidjeli smo kako favoriti gube od autsajdera. Sjajno je imati tako uspomene i u našoj reprezentaciji, poput utakmice protiv Argentine. Moramo igrati protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i vrlo je važno kada dođete na ovakav turnir i imate priliku te zadovoljstvo igrati protiv takvih ekipa, da uživate u tim utakmicama, da poštujete protivnika, ali i da ga ne poštujete više nego što biste trebali."