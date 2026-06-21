Dan 11 obećava ludnicu: U akciji osam ekipa koje imaju po jedan bod

Deset dana Svjetskog prvenstva je iza nas. Drugo kolo grupno faze točno je na polovici, a u 11. natjecateljskom danu završit ćemo i drugo kolo u skupinama G i H.

H: Španjolska - Saudijska Arabija, 18 sati

Program u 18 sati po hrvatskom vremenu otvaraju Španjolska i Saudijska Arabija u skupini G. Ovo je skupina u kojoj su sve momčadi nakon prvog kola osvojile jedan bod, a to je uistinu malo tko očekivao. Španjolska nije uspjela probiti Zelenortske Otoke što je bilo i najveće iznenađenje prvoga kola. Sada ih čeka Saudijska Arabija koja je u prvom kolu odigrala 1-1 s Urugvajem i pokazali dojmljivu igru u prvom poluvremenu. Španjolskoj gori pod nogama, mogu li Saudijci do novog iznenađenja.

G: Belgija - Iran, 21 sat

U 21 sat selimo do grupe G gdje također sve četiri momčad imaju jedan bod nakon prvog kola. Belgijci su dugo gubili od Egipta da bi izjednačili pred kraj utakmice, a drugo kolo im nosi ogled s Iranom, ekipom koja se susreće s mnogim problemima izvan terena na ovom prvenstvu koji ugrožavaju osnovna ljudska prava. Međutim, na terenu su nam skupa s Novim Zelandom pružili ponajbolju utakmicu prvoga kola. Vidjet ćemo što mogu protiv moćne Belgije.

H: Urugvaj - Zelenortski Otoci, ponoć

U ponoć po našem vremenu igraju Urugvaj i Zelenortski Otoci. Što više reći o Cabo Verdeu i njihovom čudesnom Vozinhi. Protiv Španjolske u ispisali povijest, a sada ih čeka Urugvaj Marcela Bielse. Raditi čuda u kontinuitetu puno je teže od jednog bljeska. Vidjet ćemo što mogu Plavi morski psi.

G: Egipat - Novi Zeland, 3 sata

Dan završavamo u tri sata ogledom Egipta i Novog Zelanda. Egipat se pokazao odličnim u prvom kolu. Odigrali su 1-1 s Belgijom i pokazali neočekivano dobar i napadački nogomet. Slično se može reći i za Novi Zeland koji je remizirao 2-2 s Iranom. Nadamo se da će i jedni i drugi nastaviti u tom tonu u drugom koju jer to bi garantirali nove sjajne utakmice.

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