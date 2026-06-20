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Potvrđeno da Doku neće igrati u sljedećoj utakmici na SP-u, ali ne zato jer mu se rađa dijete

Potvrđeno da Doku neće igrati u sljedećoj utakmici na SP-u, ali ne zato jer mu se rađa dijete
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Ranije u subotu se govorilo da je moguć Dokuov odlazak iz reprezentativnog kruga na nekoliko dana iz obiteljskih razloga, odnosno zbog rođenja djeteta

20.6.2026.
22:59
Hina
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da Jeremy Doku neće igrati protiv Irana u nedjelju, dvoboj drugog kola skupine G Svjetskog prvenstva koji počinje u 21 sat.

Iz Belgijskog nogometnog saveza su naveli da je razlog njegovog neigranja respiratorna infekcija koja mu stvara probleme nekoliko posljednjih dana. Uz to je navedeno da se očekuje njegov nastup u posljednjem, trećem kolu, kada će belgijski nogometaši igrati protiv Novog Zelanda.

Doku je igrač s najboljom formom u belgijskoj reprezentaciji, a tijekom karijere je u nacionalnom dresu odigrao 44 utakmice uz sedam pogodaka.

Ranije u subotu se govorilo da je moguć Dokuov odlazak iz reprezentativnog kruga na nekoliko dana iz obiteljskih razloga, odnosno zbog rođenja djeteta.

U skupini G sve četiri momčadi imaju po jedan bod nakon prvog kola. Belgija i Egipat su remizirali 1-1, a isti je rezultat ostvaren u dvoboju Irana i Novog Zelanda.

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