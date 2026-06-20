Njemački stroj protiv Obale Bjelokosti: Elf suvereno korača prema nokaut fazi
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Njemačka nakon još jedne demonstracije empatije u 7:1 razbijanju slabašnog Curacaoa, igra utakmicu drugog kola Skupine E Svjetskog prvenstva, a protivnik je Obala Bjelokosti.
NJEMAČKA:
OBALA BJELOKOSTI:
Talentirana afrička država u ovaj susret ulazi nakon vrijedne minimalne pobjede nad Ekvadorom i nada se mogućem iznenađenju protiv favoriziranog Elfa.
Mjesto događaja je BMO Field u Torontu gdje će i Hrvatska zaigrati protiv Paname. Najmanji je to stadion ovog Mundijala, ali s montažnom tribinom ima nešto manje od 46.000 mjesta što je svakako dovoljno da bude domaćin ovakvim događajima.
Glavni sudac utakmice je Paragvajac Juan Gabriel Benitez.