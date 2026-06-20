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Njemački stroj protiv Obale Bjelokosti: Elf suvereno korača prema nokaut fazi

Njemački stroj protiv Obale Bjelokosti: Elf suvereno korača prema nokaut fazi
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Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice Njemačka - Obala Bjelokosti pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.6.2026.
17:22
Sportski.net
Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
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Njemačka nakon još jedne demonstracije empatije u 7:1 razbijanju slabašnog Curacaoa, igra utakmicu drugog kola Skupine E Svjetskog prvenstva, a protivnik je Obala Bjelokosti. 

SP, drugo kolo skupine E
20. 06. 2026.
22:00
0
Njemačka
 
:
0
Obala Bjelokosti
 

NJEMAČKA: 

OBALA BJELOKOSTI: 

Standings provided by Sofascore

Talentirana afrička država u ovaj susret ulazi nakon vrijedne minimalne pobjede nad Ekvadorom i nada se mogućem iznenađenju protiv favoriziranog Elfa. 

Mjesto događaja je BMO Field u Torontu gdje će i Hrvatska zaigrati protiv Paname. Najmanji je to stadion ovog Mundijala, ali s montažnom tribinom ima nešto manje od 46.000 mjesta što je svakako dovoljno da bude domaćin ovakvim događajima. 

Glavni sudac utakmice je Paragvajac Juan Gabriel Benitez.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoNjemačkaObala Bjelokosti
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