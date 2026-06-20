Njemački stroj protiv Obale Bjelokosti: Elf suvereno korača prema nokaut fazi

Njemačka nakon još jedne demonstracije empatije u 7:1 razbijanju slabašnog Curacaoa, igra utakmicu drugog kola Skupine E Svjetskog prvenstva, a protivnik je Obala Bjelokosti.

SP, drugo kolo skupine E 0 Njemačka : 0 Obala Bjelokosti

NJEMAČKA:

OBALA BJELOKOSTI:

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Talentirana afrička država u ovaj susret ulazi nakon vrijedne minimalne pobjede nad Ekvadorom i nada se mogućem iznenađenju protiv favoriziranog Elfa.

Mjesto događaja je BMO Field u Torontu gdje će i Hrvatska zaigrati protiv Paname. Najmanji je to stadion ovog Mundijala, ali s montažnom tribinom ima nešto manje od 46.000 mjesta što je svakako dovoljno da bude domaćin ovakvim događajima.

Glavni sudac utakmice je Paragvajac Juan Gabriel Benitez.