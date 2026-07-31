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IZA KULISA /

Posjetitelji to rijetko vide na Brijunima: Evo što se događa prije dolaska prvih gostiju

Dok većina posjetitelja Brijune doživljava kao oazu mira, radni dan na otoku počinje mnogo prije dolaska prvih gostiju. O životinjama i bogatoj kulturnoj baštini Brijuna svakodnevno se brinu zaposlenici Nacionalnog parka.

Njihov rad posjetitelji rijetko vide, ali upravo zahvaljujući njemu otok svake godine privlači sve veći broj gostiju.

Brijuni su i vrijedna arheološka riznica, no nova otkrića traže mnogo rada i suradnju cijelog tima. "Bez pomoći Odsjeka za arheologiju Sveučilišta Jurja Dobrile to ne bih mogao sam napraviti. To je timski pothvat. Zahtjevno je, ali je istodobno uzbudljivo i zabavno vidjeti što će izaći iz zemlje", kaže arheolog i kustos Veseljko Bašić.

Više pogledajte u prilogu.

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31.7.2026.
22:40
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