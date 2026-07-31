Posjetitelji to rijetko vide na Brijunima: Evo što se događa prije dolaska prvih gostiju

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Casemiro u Inter Miamiju: 'Živim svoj san igrajući s najvećim'
Dok većina posjetitelja Brijune doživljava kao oazu mira, radni dan na otoku počinje mnogo prije dolaska prvih gostiju. O životinjama i bogatoj kulturnoj baštini Brijuna svakodnevno se brinu zaposlenici Nacionalnog parka.
Njihov rad posjetitelji rijetko vide, ali upravo zahvaljujući njemu otok svake godine privlači sve veći broj gostiju.
Brijuni su i vrijedna arheološka riznica, no nova otkrića traže mnogo rada i suradnju cijelog tima. "Bez pomoći Odsjeka za arheologiju Sveučilišta Jurja Dobrile to ne bih mogao sam napraviti. To je timski pothvat. Zahtjevno je, ali je istodobno uzbudljivo i zabavno vidjeti što će izaći iz zemlje", kaže arheolog i kustos Veseljko Bašić.
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