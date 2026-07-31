Žene se žale da su imale dvije mjesečnice ili da je nisu dobile: Ginekolozi otkrili mogući uzrok

Žene diljem svijeta na društvenim mrežama raspravljaju o tome da su im se u lipnju poremetili menstrualni ciklusi. Žale se da su imale dvije mjesečnice ili da je nisu dobile, a i hrvatski ginekolozi potvrđuju da su im se javljale žene s istim problemom.

"Ciklusi su mi redoviti poput švicarskog sata cijeli život i sada sam imala dva krvarenja u jednom mjesecu. Izgleda da je to posvuda, vidjela sam i nekoliko videa žena iz Njemačke koje govore o tome. Ovo nije samo u SAD-u", ispričala je Hilde Elder iz SAD-a.

Dodala je da zna čak 45 žena koje su u posljednje vrijeme imale isti problem.

Vrućine mogu utjecati na ciklus

Jedan od mogućih razloga krije se u visokim temperaturama i dugotrajnim toplinskim valovima. Ginekolog Danijel Bursać objašnjava da vrućine mogu povisiti razinu kortizola, hormona koji može poremetiti lučenje hormona važnih za menstrualni ciklus.

"Postoje i studije koje pokazuju da više sunčeva svjetla i duži dani utječu na lučenje prolaktina, koji također može utjecati na menstrualni ciklus. Znanstveno je dokazano da tijekom ovih vrućih dana postoji utjecaj na ciklus", rekao je.

Ipak, upozorava da se svako nepravilno krvarenje mora provjeriti jer se bez pregleda ne može znati je li uzrok vremenska promjena ili zdravstveni problem.

"Žene zovu, ali preko telefona ne možete znati je li riječ o posljedicama vremenskih uvjeta ili nekoj patologiji. Tek kada se isključe drugi, ozbiljniji razlozi, može se govoriti o utjecaju vrućina", pojasnio je.

Toplinski val zahvatio je Europu, pa su se i žene diljem Velike Britanije javljale zbog ovog lipanjskog fenomena.

"Mislim da su mnogi ljudi klimatske promjene prije doživljavali kao nešto o čemu govore znanstvenici, ali nisu nužno očekivali da će njihove posljedice toliko osjećati u svakodnevnom životu," objasio je Mike Kendon, autor Izvješća o klimatskim promjenama u Ujedinjenom Kraljevstvu

Velik dio zemlje u crvenom

Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val, treći na obali i drugi u unutrašnjosti. Prema prognozi DHMZ-a, temperature će idućih dana rasti do 36 ili 37 stupnjeva.

Iz DHMZ-a upozoravaju da tako visoke temperature mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, a velik dio zemlje tijekom vikenda bit će pod crvenim upozorenjem zbog vrlo velike opasnosti od vrućine.