Namirnice za kojima žudite tijekom menstruacije pogoršavaju stanje. Liječnici predlažu zamjenu

Mnoge žene tijekom menstruacije posežu za sladoledom, čokoladom, čipsom ili kavom vjerujući kako im upravo to tijelo traži i kako će se nakon toga osjećati bolje. No stručnjaci upozoravaju da takve navike često mogu pojačati nadutost, umor, promjene raspoloženja i bolne grčeve, odnosno upravo one tegobe kojih se pokušavate riješiti.

Tijekom menstruacije hrana mnogima postaje svojevrsna utjeha. Nakon napornog dana, hormonalnih promjena i manjka energije, sasvim je prirodno poželjeti nešto slatko, slano ili kalorično. Međutim, ginekolozi i nutricionisti ističu kako žudnje koje se javljaju u tom razdoblju nisu slučajne, ali način na koji ih najčešće zadovoljavate često nije najbolji za organizam, piše HuffPost.

Namirnice za kojima žude tijekom menstruacije

"Mnoge žene misle da su te žudnje znak slabosti ili manjka kontrole, no riječ je o stvarnim biokemijskim promjenama u tijelu", objašnjava dr. Pankaj Singhal iz njujorške ginekološke klinike specijalizirane za endometriozu. Dodaje kako pogrešan izbor hrane tijekom menstruacije može značajno pojačati simptome i otežati cijeli ciklus.

Čokolada nije najbolji saveznik

Čokolada je vjerojatno najčešća namirnica za kojom žene posežu tijekom menstruacije. Razlog tome leži u hormonalnim promjenama. U danima prije menstruacije pada razina estrogena, progesterona i serotonina, a istovremeno organizam troši više magnezija.

Iako čokolada sadrži magnezij, problem je u velikim količinama šećera koje se nalaze u mliječnoj čokoladi. Šećer naglo podiže razinu energije, ali ubrzo nakon toga dolazi do naglog pada, što može dodatno pojačati iscrpljenost i promjene raspoloženja.

Nutricionistica Kristen Kuminski upozorava i da šećer potiče nadutost te upalne procese u organizmu. Umjesto mliječne čokolade preporučuje se tamna čokolada s najmanje 70 posto kakaa, i to u manjim količinama. Dobar izbor mogu biti i bademi, sjemenke bundeve te zeleno lisnato povrće bogato magnezijem.

Slane grickalice pogoršavaju nadutost

Želja za čipsom i slanim grickalicama tijekom menstruacije također ima svoje objašnjenje. Hormonalne promjene utječu na ravnotežu tekućine u tijelu pa mnoge žene osjećaju nadutost, zadržavanje vode i potrebu za slanom hranom. No upravo pretjerani unos soli dodatno pogoršava te simptome.

"Natrij je jedan od glavnih razloga zbog kojih se tijekom menstruacije pojačavaju nadutost, zadržavanje vode i osjetljivost grudi", upozorava dr. Singhal.

Iako se čini logičnim da tijelu treba sol kada za njom žudite, stručnjaci objašnjavaju kako se zapravo radi o hormonalnim promjenama zbog kojih se tijelo osjeća natečeno bez obzira na unos natrija. Kao bolja alternativa čipsu preporučuju se pečene sjemenke bundeve koje sadrže manje štetnih sastojaka, a istovremeno organizmu osiguravaju magnezij koji može pomoći kod menstrualnih grčeva.

S crvenim mesom treba biti oprezan

Crveno meso često se preporučuje ženama tijekom menstruacije zbog željeza koje se gubi krvarenjem. Ipak, liječnici upozoravaju kako pretjerana konzumacija nije najbolji izbor.

Dr. Meghan Rattigan iz medicinskog centra Jersey Shore University objašnjava: "Crveno meso sadrži mnogo prostaglandina koji mogu izazvati grčeve i dodatno pogoršati uobičajene menstrualne bolove."

Ako je cilj nadoknaditi željezo, puno bolji izbor mogu biti špinat, grah i druge biljne namirnice bogate željezom, vlaknima i vitaminima koje organizam lakše podnosi tijekom menstruacije.

Kava može pojačati grčeve

Mnoge žene tijekom menstruacije osjećaju izraženiji umor nego inače pa posežu za dodatnim kavama ili energetskim napicima. Budući da tijekom menstruacije dolazi do gubitka krvi i pada energije, potreba za kofeinom potpuno je razumljiva. No stručnjaci upozoravaju da kofein može suziti krvne žile, što može dodatno pojačati menstrualne grčeve i negativno utjecati na kvalitetu sna.

Umjesto jakih kava preporučuju se blaži napici poput matche, biljnih čajeva ili kokosove vode koja pomaže hidrataciji i vraća organizmu elektrolite izgubljene tijekom menstruacije.

Sladoled i mliječni proizvodi nisu dobra utjeha

Kada se osjećate loše, sladoled često djeluje kao najbrže rješenje za popravak raspoloženja. No tijekom menstruacije mliječni proizvodi mogu dodatno pojačati bolove. Razlog su prostaglandini — tvari koje tijelo prirodno proizvodi tijekom menstruacije kako bi omogućilo stezanje maternice. Veće količine mliječnih proizvoda mogu povećati njihovu proizvodnju, a time i intenzitet grčeva.

Ako vam se jede nešto slatko i kremasto, stručnjaci preporučuju zdravije alternative poput smrznute banane s kakaom i bademovim maslacem ili deserte na bazi kokosa koji manje opterećuju organizam.

Iako su žudnje tijekom menstruacije potpuno normalne, stručnjaci savjetuju da pažljivije birate namirnice kojima ih pokušavate zadovoljiti. Pravilniji izbor hrane može pomoći ublažiti simptome, smanjiti nadutost i umor te olakšati dane ciklusa koji su mnogim ženama ionako dovoljno izazovni.

