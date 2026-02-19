Liječnica upozorava žene: Problemi s menstruacijom koji vam ometaju život nisu normalni

Žene koje se suočavaju s bilo kakvim problemima tijekom mjesečnice potiču se da potraže savjet zdravstvenog stručnjaka. Poznata liječnica istaknula je kako "nije normalno" da takvi problemi počnu upravljati našim životima i preuzimati kontrolu.

Dr. Nighat Arif, specijalistica za žensko zdravlje poznata po svojim nastupima u zdravstvenim segmentima na BBC-u i ITV-u, izjavila je da nitko ne bi trebao trpjeti poteškoće koje značajno utječu na kvalitetu života. Ova liječnica obiteljske medicine tvrdi da samo zato što je nešto za vas uobičajeno, ne znači da je i medicinski "normalno".

Razlika između uobičajenog i normalnog kod menstruacije

Dr. Arif naglašava ključnu razliku između onoga što je postalo uobičajeno iskustvo i onoga što je medicinski prihvatljivo. Mnoge žene naviknu se na teške simptome, smatrajući ih neizbježnim dijelom ciklusa, no to može prikriti ozbiljnije zdravstvene probleme.

"Znate, nije normalno da krv probija kroz vaše higijenske proizvode. Nije normalna ni menstrualna bol zbog koje se presavijate i koja vas sprječava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti", rekla je.

"Zbog toga vas molim da odete i istražite temeljne uzroke. Zatražite od svog zdravstvenog djelatnika da provjeri što uzrokuje obilno menstrualno krvarenje. To bi mogli biti miomi maternice, adenomioza, endometrioza, sindrom policističnih jajnika, poremećaji zgrušavanja krvi poput von Willebrandove bolesti, kao i smanjena funkcija štitnjače ili pogrešno dijagnosticirani problemi sa štitnjačom", pojasnila je liječnica.

Ostali mogući uzroci problema

Osim navedenih stanja, dr. Arif dodaje i druge potencijalne uzroke na koje treba obratiti pozornost. Među njima su bakreni intrauterini uložak (spirala) ili upalna bolest zdjelice. Bilo kakva infekcija ili iscjedak koji se javlja uz obilno krvarenje mogao bi ukazivati na upalnu bolest zdjelice. Nakon utvrđivanja uzroka, potrebno je istražiti mogućnosti liječenja.

Promjene su očekivane, ali uz oprez

Prema podacima zdravstvenih službi, većina žena ima mjesečnicu otprilike svakih 28 dana, ali ciklusi koji traju od 21 do 35 dana također se smatraju uobičajenima. Stručnjaci uvjeravaju žene da se njihove mjesečnice "mogu mijenjati", primjerice mogu trajati duže ili postati oskudnije. Kako piše Daily Star, to "ne znači nužno da postoji problem", ali se svakako preporučuje provjera kako bi se isključila moguća medicinska stanja.

Dr. Nighat je u svom videu istaknula i postojanje online provjere simptoma organizacije Wellbeing of Women, namijenjene onima s problemima vezanim uz mjesečnicu. Alat je besplatan i razvijen u suradnji s liječnicima opće prakse, ginekolozima i farmaceutima kako bi se pomoglo u borbi protiv normalizacije bolnih i teških simptoma. Važno je napomenuti da rezultati dobiveni putem ovog alata ne bi trebali zamijeniti savjet liječnika.

Dr. Arif je zaključila snažnom porukom. "Možete zabilježiti sve svoje simptome i odnijeti ih zdravstvenom stručnjaku kako biste lakše prošli kroz sljedeći dio putovanja. Uobičajeno nije normalno. Uvijek istražite uzroke obilnog menstrualnog krvarenja."

