Donosimo radno vrijeme trgovina ove nedjelje: Pogledajte gdje možete u kupovinu
Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.
Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
Zagreb
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene ove nedjelje.
CITY CENTER ONE - Ove nedjelje ne radi City Centar one West, a radi City Centar one East.
Split
JOKER - Ovaj trgovački centar u nedjelju će raditi.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
Rijeka
TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
ZTC - ZTC Rijeka ove nedjelje neće raditi.
Osijek
MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.
