Pad sa skele, vrijeđanje policije, tučnjava na Bundeku: Policija otkrila što se sve događalo na norijadi

Na Trgu bana Josipa Jelačića i Bundeku je jučer, od 10.50 do 20.10 sati, održana tradicionalna proslava "Dan zagrebačkih maturanata", kojoj je organizator bio je Grad Zagreb. Zagrebačka policija je objavila da je tijekom jučerašnje proslave jedna osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena, ali nadodaju kako nisu zabilježena oštećenja imovine građana.

Kod raskrižja Trga bana Josipa Jelačića i Praške ulice oko 12 sati, maturant se počeo se penjati na skelu visine oko 3 metra da bi u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao na tlo. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju, gdje je utvrđeno da je teško ozlijedio ruku.

Oko podne u Mihanovićevoj ulici, maturant je, dok se kretao u koloni, s 0,93 promila alkohola u organizmu, vrijeđao i omalovažavao policajce. Priveden je u službene prostorije te je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Na Bundeku

Na prostoru jezera Bundek je oko 15.20 sati izbio sukob između više osoba, pri čemu su u službene prostorije privedene tri osobe od kojih je jedna maloljetna. Kasnije je utvrđeno da su fizički napali trojicu maturanata, od kojih su dvojica maloljetna. U sukobu je maloljetnik lakše ozlijeđen. Nakon kriminalističkog istraživanja, tri osobe su smještene u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do uredovnog radnog vremena suca za prekršaje.

Zatim. nešto kasnije oko 16.20 sati, 19-godišnji maturant je vrijeđao i omalovažavao policajce te mu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pri kraju proslave, oko 19 sati, 20-godišnjak je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije prema ženskoj osobi, doveden je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon čega je smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do uredovnog radnog vremena suca za prekršaje.

Policija je navedeno javno okupljanje snimala sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Snimke će se analizirati kako bi se utvrdilo eventualno postojanje protupravnih ponašanja te, sukladno utvrđenom, poduzele daljnje mjere i radnje.