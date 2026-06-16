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STIŽE KOŠULJA /

Bomba usred SP-a! Tunis dovodi novog izbornika, i to kakvo ime

Bomba usred SP-a! Tunis dovodi novog izbornika, i to kakvo ime
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Poznati stručnjak koji je vodio brojne selekcije dolazi u Meksiko i preuzima Tunis

16.6.2026.
2:14
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Kakva bomba usred Svjetskog prvenstva! Nakon što je Tunis iznenađujuće smijenio izbornika Sabrija Lamouchija nakon prve utakmice u poraza od Švedske 1:5, doveli su novog izbornika.

I to kakvo ime su doveli! Dolazi Herve Renard! Poznati stručnjak koji je vodio brojne selekcije dolazi u Meksiko i preuzima Tunis između prvog i drugog kola Svjetskog prvenstva. Tuniski mediji pišu kako je Renard sve brzo dogovorio s Tunisom, financije su riješene i Renard je poletio za Meksiko!

 

Za Hervea Renarda ne čudi da je pristao, on obožava ovakve izazove. Na ovom SP-u nije se našao jer mu je Saudijska Arabija odlučila uručiti otkaz dva mjeseca prije odlaska u SAD. Prije četiri godine u Katru je Herve Renard sa Saudijskom Arabijom srušio Argentinu u prvom kolu. Saudijci su ipak ispali u skupini, a Argentina je došla do naslova.

Renard je pamtljiv po svojem markantnom stilu, plavoj kosi i bijeloj košulji te energiji s kojom vodi ekipe, a imao je uspjeha praktički gdje god je bio. Sa Zambijom je senzacionalno postao prvak Afrike 2013., a do naslova je doveo i Obalu Bjelokosti 2015. Vodio je nakon toga i Lille, Maroko, Saudijsku Arabiju i žensku reprezentaciju Francuske.

 

TunisHerve RenardSvjetsko Prvenstvo 2026.
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