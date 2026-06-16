Bomba usred SP-a! Tunis dovodi novog izbornika, i to kakvo ime

Kakva bomba usred Svjetskog prvenstva! Nakon što je Tunis iznenađujuće smijenio izbornika Sabrija Lamouchija nakon prve utakmice u poraza od Švedske 1:5, doveli su novog izbornika.

I to kakvo ime su doveli! Dolazi Herve Renard! Poznati stručnjak koji je vodio brojne selekcije dolazi u Meksiko i preuzima Tunis između prvog i drugog kola Svjetskog prvenstva. Tuniski mediji pišu kako je Renard sve brzo dogovorio s Tunisom, financije su riješene i Renard je poletio za Meksiko!

🚨 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘́: 𝗛𝗘𝗥𝗩𝗘́ 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘 ⵑ 🇹🇳✅



Tout est réglé sur le plan financier, l’argent est là. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures. 🦅



(@Scoulino) pic.twitter.com/9MxQQ9Ka9r — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 15, 2026

Za Hervea Renarda ne čudi da je pristao, on obožava ovakve izazove. Na ovom SP-u nije se našao jer mu je Saudijska Arabija odlučila uručiti otkaz dva mjeseca prije odlaska u SAD. Prije četiri godine u Katru je Herve Renard sa Saudijskom Arabijom srušio Argentinu u prvom kolu. Saudijci su ipak ispali u skupini, a Argentina je došla do naslova.

Renard je pamtljiv po svojem markantnom stilu, plavoj kosi i bijeloj košulji te energiji s kojom vodi ekipe, a imao je uspjeha praktički gdje god je bio. Sa Zambijom je senzacionalno postao prvak Afrike 2013., a do naslova je doveo i Obalu Bjelokosti 2015. Vodio je nakon toga i Lille, Maroko, Saudijsku Arabiju i žensku reprezentaciju Francuske.