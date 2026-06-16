Pogledajte što je predvidio vidoviti pasanac za utakmicu Hrvatske i Engleske

Životinje koje predviđaju ishode nogometnih utakmica stalan su dio Svjetskih prvenstava. Proslavio ih je Paul, njemačka hobotnica koja je 2010. predvidjela točno sve utakmice njemačke nogometne reprezentacije na tom prvenstvu plus finale između Španjolske i Nizozemske.

Od tada je bilo raznih pokušaja, ali nitko je dotaknuo legendu Paula. Engleski The Sun našao je svog konja za utrku ove godine. Točnije pasanca za utrku. Pasanac ili armadilo Arnold (Arnold the Armadillo) iz bristolskog zoološkog vrta točno je predvidio ishod finala FA Kupa između Manchester Cityja i Chelseaja pa ga je Sun opet "angažirao".

Foto: McPhoto/Schaef/Alamy/Profimedia

Ispred Arnolda su postavljene dvije pinjate u obliku nogometne lopte ispunjene crvima kojima se hrani, a Arnold je između dvije pinjate u odlučio pojesti onu koja pripada Engleskoj tako da će po njemu Hrvatska izgubiti prvu utakmicu Svjetskog prvenstva koja se igra u Dallasu u srijedu u 22 sata po našem vremenu. Što se ostale dvije utakmice Engleske tiče, predvidio je poraz od Gane i pobjedu nad Panamom.

Arnold the Psychic Armadillo’s big England World Cup predictions/revelations! pic.twitter.com/hfTCXhpRYJ — Joshua Jones (@_joshuajones) June 15, 2026

Inače, armadili ili pasanci su sisavci koji žive u Sjevernoj i Južnoj Americi, a riječ armadillo na španjolskom znači "onaj koji ima oklop". Na nahuatlanskom jeziku znači "kornjača - zec". Nadajmo se da nema vidovnjačke moći.