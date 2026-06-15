Derbi odmah na otvaranju skupine: Mogu li 'Faraoni' šokirati Belgiju?

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Neuer prekršio pravilo na Svjetskom prvenstvu, evo što je napravio
Tekstualni prijenos utakmice Belgija - Egipat u 1. kolu skupine G Svjetskog prvenstva pratite na portalu Net.hr
Svjetsko prvenstvo 2026. u Seattleu otvara se ključnim okršajem skupine G između Belgije i Egipta. Iako su 'Crveni vragovi' favoriti, 'Faraoni' predvođeni Mohamedom Salahom traže svoju prvu, povijesnu pobjedu na Mundijalu. U skupini G nalaze se još Iran i Novi Zeland.
Belgija: -
Egipat: -
Utakmica počinje u 21.00