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SPEKTAKL NA MUNDIJALU /

Derbi odmah na otvaranju skupine: Mogu li 'Faraoni' šokirati Belgiju?

Derbi odmah na otvaranju skupine: Mogu li 'Faraoni' šokirati Belgiju?
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Foto: Nico Vereecken/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Belgija - Egipat u 1. kolu skupine G Svjetskog prvenstva pratite na portalu Net.hr

15.6.2026.
18:37
M.G.
Nico Vereecken/imago sportfotodienst/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2026. u Seattleu otvara se ključnim okršajem skupine G između Belgije i Egipta. Iako su 'Crveni vragovi' favoriti, 'Faraoni' predvođeni Mohamedom Salahom traže svoju prvu, povijesnu pobjedu na Mundijalu. U skupini G nalaze se još Iran i Novi Zeland.

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., prvo kolo skupine G
15.06.2026
21.00
0
Belgija
 
:
0
Egipat
 
Standings provided by Sofascore

Početni sastavi

Belgija: -

Egipat: -

 

Utakmica počinje u 21.00

BelgijaEgipatSvjetsko Prvenstvo 2026.
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