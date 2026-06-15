Derbi odmah na otvaranju skupine: Mogu li 'Faraoni' šokirati Belgiju?

Svjetsko prvenstvo 2026. u Seattleu otvara se ključnim okršajem skupine G između Belgije i Egipta. Iako su 'Crveni vragovi' favoriti, 'Faraoni' predvođeni Mohamedom Salahom traže svoju prvu, povijesnu pobjedu na Mundijalu. U skupini G nalaze se još Iran i Novi Zeland.

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., prvo kolo skupine G 0 Belgija : 0 Egipat

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Početni sastavi

Belgija: -

Egipat: -

Utakmica počinje u 21.00