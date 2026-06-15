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SRETNO, MOMCI /

Hrvatska reprezentacija krenula na put za Dallas: 'Svi su zdravi, svi su spremni'

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je u nešto ranijem terminu odradila posljednji trening u bazi u Aleksandriji uoči leta za Dallas. Kapetan Luka Modrić u sjajnom je raspoloženju. Ovih je dana trenirao i bez maske, a kako protiv Engleske u srijedu te koliko je važna kombinacija iskustva i mladosti u hrvatskoj reprezentaciji na Mundijalu otkrili su Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić.

I Alexandrije se javio i reporter RTL Danas Marko Vargek koji je otkrio da su svi zdravi i u konkurenciji za nastup u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske.

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15.6.2026.
20:21
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Dallas
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