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ČEKA SE PROCEDURA /

Pavleku istekao 40-dnevni ekstradicijski pritvor! Hoće li ga uspjeti dovesti u Hrvatsku?

Bivšem direktoru skijaške reprezentacije Vedranu Pavleku istekao je 40-dnevni ekstradicijski pritvor u Kazahstanu, pa se čeka daljnja procedura. 

Pavlek je uhićen prije mjesec i pol dana u Kazahstanu, ali mu je turska policija po nalogu USKOK-a još u Istanbulu dok je bio u hotelu oduzela mobitele, laptop i kartice. Uz Pavleka u Hrvatskoj je istraga otvorena i protiv još pet osoba zbog sumnje na korupciju u sastavu zločinačkog udruženja. 

"Ono što je bila naša zadaća, naš zadatak - dostava cijele dokumentacije u Kazahstan, ono što govorim, kod njih cijelu odluku donosi glavni državni odvjetnik o samome izvršenju. Ako se Pavlek žali konačnu donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da je dostavljena, nakon toga nismo zaprimili odluku", kaže ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. 

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15.6.2026.
13:47
RTL Danas
Damir HabijanVedran PavlekKazahstanHrvatski Skijaški SavezAferaEkstradicijski Pritvor
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