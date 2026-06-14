Nestali muškarac vjerojatno u potonuloj jedrilici: Postoji li 'crna kutija' koja krije detalje nesreće?

Nestala osoba za kojom se tragalo cijelo poslijepodne locirana je, no ona se najvjerojatnije nalazi u potonuloj jedrilici na 50 do 60 metara dubine. Sa splitskim lučkim kapetanom Željkom Kušterom razgovarali smo o tome kada će se spuštati ronioci i kada će krenuti vađenje te osobe, odnosno same jedrilice.

"Prema zadnjim informacijama ipak je odlučeno da bi ronioci MUP-a išli dolje vidjeti gdje se nalazi nestala osoba, odnosno muškarac za kojim tragamo. Za vađenje samog broda, odnosno jedrilice, to se mora organizirati jer je i ona jedan od dokaza koji moramo uklopiti u mozaik kako bismo utvrdili kako se dogodila ta teška pomorska nesreća", rekao je Kušter.

S vađenje broda ne može organizirati večeras, nego da će moći krenuti tek sutr jer je dubina veća od 50 metara.

Na pitanje što se moglo dogoditi u tragediju koju ne pamte u posljednjih 30 godina.

"To je točno jer je ovo stvarno velika tragedija koja je pogodila sve nas. Nevjerojatno je da nam se tako nešto dogodilo, ali dogodilo se. Slučaj je sada prešao na DORH i ja ne bih želio izlaziti s informacijama dok ne budemo imali cijeli mozaik. Morate imati sve zapisnike, nema tu nagađanja. Trebamo točno napisane izvještaje inspektora i razgovore sa svim sudionicima ove pomorske nesreće", rekao je.

Osim izjava svjedoka, na pitanje imaju li brodovi nekakve kamere ili nešto slično crnim kutijama kakve imaju avioni, barem katamaran.

"Pomoći će sve to. Mi imamo i sustav za praćenje plovidbe, kako se kaže, a imamo i našu VTS službu koja točno zna kako se brod kretao. Postoje određeni podaci koje imamo, ali sve se to mora izuzeti i analizirati. Tek tada ćemo biti puno mudriji i moći dati prave informacije", naveo je.

Kada govorimo o pomorskim pravilima i izbjegavanju nesreća u tako uskom prostoru kao što su Splitska vrata, postoji li prednost prolaza, bilo je pitanje, te ima li je veliki putnički brod na svojoj redovnoj ruti ili jedrilica koja je na svojoj stalnoj ruti prednost. Jedrilica je bila na motornom pogonu.

"Za sada znamo da je bila na motornom pogonu, ali morate znati da postoje pravila o izbjegavanju sudara na moru i pravilnik o sigurnosti plovidbe. Ne bih sada izlazio s procjenama tko je kriv, a tko nije. To će utvrditi istraga i tek tada ćemo sa sigurnošću moći reći što se dogodilo. Kada složimo cijeli taj mozaik, vjerujte mi, bit ćemo puno pametniji. Nadam se da će to biti u skorije vrijeme", naveo je naš sugovornik.