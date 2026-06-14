Policija pretražuje katamaran, doznajemo u kakvom su stanju ozlijeđeni s jedrilice

Troje čeških turista poginulo je u nedjelju u jednoj od najtežih pomorskih nesreća u Hrvatskoj.

Do sudara katamarana i jedrilice došlo je u akvatoriju između Šolte i Brača, po sunčanom vremenu i uz dobru vidljivost.

Za jednim putnikom već se satima traga, a istraga treba utvrditi kako je do nesreće došlo. Reporterka Dragana Eterović uživo seu 19 sati javila u RTL-u Danas iz Milne na Braču s najnovijim informacijama.

Izvijestila je da istraga još traje.

"Kada smo stigli u Milnu, vidjeli smo pripadnike kriminalističke policije koji se sada nalaze unutar broda. Nakon same nesreće, koja se dogodila između Šolte i Brača oko 11.30 sati, vladala je prilično kaotična situacija i bilo je teško doći do informacija jer su sve službe brodovima krenule prema mjestu nesreće", navela je.

Policijski očevid u Milni Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon sudara jedrilica je potonula, dok je katamaran uplovio u Milnu.

"Saznajemo da je katamaran plovan, iako su na njegovoj desnoj strani vidljiva oštećenja nastala prilikom nesreće. Što se točno dogodilo u kanalu, pokazat će istraga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, DORH-a i Agencije za istraživanje pomorskih nesreća. Vjerojatno će proći i nekoliko dana prije nego što budu poznate sve okolnosti i detalji ove teške pomorske nesreće", izvijestila je reporterka Dragana Eterović.

Doznaje se da su ozlijeđeni putnici s jedrilice svi stabilno. Medicinski su obrađeni na Braču, a potom su prevezeni u splitsku bolnicu.

"Riječ je o jednom muškarcu i tri žene, svi su češki državljani. Tri osobe nakon medicinske obrade puštene su na kućnu njegu, dok je jedna hospitalizirana zbog ozljede više kralježaka", rekla je reporterka.

Iz tvrtke Krilo, u čijem je vlasništvu katamaran, nisu odgovorili na upit RTL-a Danas o nesreći, niti su na svojim internetskim stranicama objavili priopćenje o nesreći. Ipak, obavijestili su putnike da su otkazane linije s Visa i prema Visu te da je došlo do promjena u plovidbenom redu na linijama iz Supetra.

Putnicima koji trebaju putovati s Visa poručili su da postojeće karte mogu iskoristiti za Jadrolinijin trajekt, koji je zbog poremećaja u pomorskom prometu svoj polazak pomaknuo za jedan sat, odnosno na 19 sati. I trajekt iz Splita isplovit će sat vremena kasnije od planiranog.