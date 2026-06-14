Neki se boje Kiklopa, neki Petrarce: Evo kako se maturanti pripremaju za najstresniji ispit

Više od 28 tisuća maturanata sutra piše hrvatski jezik, obvezni predmet državne mature. Iako su iza njih brojni ispiti iz izbornih predmeta, učenici priznaju da stres pred sutrašnji ispit sve više raste.

Lukas želi studirati politologiju, Ema radiologiju, a Pavla fizioterapiju. Na tom putu stoji im državna matura. "Prvo najbolji savjet koji ja preporučam svima je da ništa ne ostavljaju prazno na maturi, jer je to najbitnije. Nisam baš previše nešto stresan oko toga, sve će biti u redu", rekao je maturant Lukas Maček. Maturantica Ema Matoš kaže da se za ispit pripremala tijekom cijele godine: "Pripremala sam se cijelu godinu, imali smo u školi pripreme. I ovako doma sam krenula kad je škola završila, pa nisam baš toliko pod stresom. Mislila sam da ću biti i više."

Sutra ih očekuje ispit iz hrvatskog jezika. "Sinoć sam uspjela normalno spavati, a evo mislim da će večeras biti malo teže zaspati jer se moramo ranije probuditi, a i taj sav stres nosi nešto svoje", rekla je maturantica Pavla Urbić.

'O njoj sve ovisi'

Psihologinja Dajana Čopec ističe kako je matura stresna jer o njoj ovisi upis na fakultet.

"Treba uzeti u obzir da je to samo ispit i da su se pripremali za taj ispit. I ono što je najvažnije da se pokušavaju što više usmjeravati na sadašnji trenutak, jer kad jako puno razmišljamo o budućnosti i hoće li upisati to je samo recept za još više stresa i anksioznosti", rekla je Čopec.

Pravo pristupa državnoj maturi ove godine ima 30.250 učenika. U Gimnaziji Karlovac ispit iz hrvatskog jezika sutra će pisati 146 učenika. Ispiti su školama dostavljeni u četvrtak.

"Ispitne vrećice se moraju skenirati kako bi se u sustavu evidentiralo da je svaki od učenika koji je prijavio maturu i dobio materijale. O sadržaju naravno ništa ne znamo, to će učenici vidjeti po otvaranju, ali se nadamo da će kao i prethodnih godina sve proći bez poteškoća", rekla je ravnateljica Gimnazije Karlovac Snježana Štrangar.

Ove godine na maturi vrijede i blaža pravila. Ako učenika uhvate s pametnim satom ili mobitelom, poništava mu se samo taj ispit, a ne cijela matura.

"Znam jednu osobu da je imala mobitel, jer je zakasnio na maturu i kad je predao skužio je da ima mobitel i pao je sve mature. Mislim da je zbog takvih situacija to dobro", rekla je Ema.

Minimalno 440 riječi

U utorak maturanti pišu esej iz hrvatskog jezika. Na raspolaganju imaju 160 minuta, a esej mora sadržavati najmanje 440 riječi.

"Mislim da je najveća noćna mora svima taj Kiklop. Ja se nekako nadam Petrarci. On mi je onako nekako najdraži od svega ponuđenog", rekla je Pavla.

"Esej je definitivno gori i baš kako je Paula rekla, Kiklop mi je najgori", dodala je Ema.

Lukas ima drugačije brige. "Mene je najviše strah Petrarce. Ne znam što bih napisao." Na pitanje bi li radije Krležu, odgovara: "Da, Krleža apsolutno."

Iako žele upisati različite fakultete, trenutno su svih troje usmjereni na isti cilj – što bolje odraditi sutrašnji ispit iz hrvatskog jezika.